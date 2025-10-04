向井康二、Snow Man加入希望の俳優に「9人でもう固まっちゃってるので」
Snow Manの向井康二が4日、都内で開催された「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に、波瑠、川栄李奈、中村蒼、池村碧彩らと共に出席。Snow Man加入を希望する俳優からの質問に応じた。
【写真】客席から登場した子役の池村碧彩
「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」は、TBSテレビで今秋より放送開始となる3ドラマの出演者が一堂に会した合同会見。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からは妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』からは夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』からは波瑠、川栄、向井、中村、池村の総勢13人が集結。司会は杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが担当した。
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を川栄が演じる。
各ドラマのキャストが勢ぞろいした後、『フェイクマミー』のトークパートでは茉海恵の娘・日高いろは役の池村碧彩が客席から登場。池村は同作の撮影現場について、「出演者の皆さんもスタッフさんも私に優しくお話ししてくれたり、遊んだりしてくれるので、うれしいし、だーいすきな現場です！」と笑顔で語った。
池村が「あっちむいてほいとか、じゃんけんとかをいっぱいしたりしています」と続けると、杉山アナが「誰が強い？」と質問。池村が向井を「強そう」と言うと、向井は「僕は強そうです。まだやったことはないですけど（笑）」と立ち上がり、「今度やろうな」と池村に呼びかけた。
各ドラマの出演者同士で、作品の垣根を越えて質問をし合うコーナーでは、前原が、目黒と向井に対して「どうしたら僕はSnow Manに入れるのか、ちょっと教えてほしいんですけど」と質問して笑いを誘う一幕も。向井は、立ち上がって目黒の隣まで歩み寄ると、「まず並んでみましょうか」と目黒と向井で前原を挟むように横並びになった。
前原が「体、めっちゃ柔らかいです！」と自己アピールをする中、向井は「まずは書類審査からお願いします」とコメント。前原が「ここまで来てても、やっぱり書類がないとだめですか」と口にしていると、目黒は「すみません、入れません」とばっさり。向井も「入れないです。9人でもう固まっちゃってるので」と切り捨てたが、前原は笑って自席に戻りつつ、「全然まだ諦めてないです」と前向きだった。
金曜ドラマ『フェイクマミー』は、TBS系にて10月10日より毎週金曜22時放送。
