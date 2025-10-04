¡Úµð¿Í¡Û°ì·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿µÈÀî¾°µ±¤Îº£¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´Æü¤Ë°ì·³¤ËºÆÅÙ¹çÎ®¤·¤¿¡£µÈÀî¤ÏËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ì·³¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Ë¤è¤ê£¹·î£±£´Æü¤Ëº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢£±£¶Æü¤«¤é¸Î¾ãÈÉÆþ¤ê¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¡¦ÂÇ·â¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÌµ»ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÀî¤Ï¼«¤é¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Ïº£Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¡¢Î©¾ì¤¬¤Þ¤¿°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤é¤·¤¯Íê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤âµÈÀî¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÂç¤¤¤¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£º£¸å¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¡ÊËÜÈÖ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£¶Æü¤È£·Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë³«»Ï¤Þ¤Ç¤¢¤È£±½µ´Ö¡£ÉÔÆ°¤ÎÆóÎÝ¤¬°ì·³Éüµ¢¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö²¼¹î¾å¡×¤Ø¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£