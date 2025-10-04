MADKID、12thシングル「Mad Pulse」発売決定。C/Wにナノとのコラボ曲も収録
MADKIDが今年10月より放送開始のフジテレビ系TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ「Mad Pulse」を収録したシングルを12月24日（水）にリリースすることがわかった。
本日ジャケット画像および収録内容が公開された。ジャケットはエメラルドグリーンとパープルに「拍動」が描かれた印象的なデザインに仕上がっている。
また、本作には「Mad Pulse」を始め、今年北米ツアーをともに巡ったニューヨーク出身のシンガー・ナノとのコラボソング「Silence Shatter (feat. ナノ)」、そして『MADKIDの5人がメンバー自身に伝えるメッセージ』というテーマで制作された新曲「We Go」が収録される。
「Silence Shatter (feat. ナノ)」についてメンバーのYOU-TAは以下のコメントを寄せている。
■YOU-TAコメント
沈黙や孤独に立ち向かう勇気を描いた楽曲です。『声を上げることで自分を証明し、未来を切り開く』、そんな力強いメッセージを歌に込めました。ナノさんと作り上げたエモーショナルなボーカルワークもぜひ楽しんでください。
なお、表題曲「Mad Pulse」のミュージックビデオは明日10月5日20時にプレミア公開される。MV公開前の19時からはメンバーが出演してのYouTube LIVE特番も配信予定だ。
MADKIDは本シングルを発売した翌週、12月30日にはZepp Shinjukuでワンマンライブを開催する。
12thシングル「Mad Pulse」
2025年12月24日発売
TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ
Type-A（CD＋16P BOOKLET）￥2000 (+TAX)
Type-B（CD Only）￥1500 (+TAX)
【CD INDEX】
M1. Mad Pulse *TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ナノ) Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿
M3. We Go Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)
■「Mad Pulse」配信
https://mdkd.lnk.to/MadPulse
■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
＜MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-＞
2025年12月30日(火) Zepp Shinjuku
＜DAY＞15:00 OPEN 15:45 START
MADKID ONLY
＜NIGHT＞18:30 OPEN 19:15 START
WITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT)
【チケット価格】
VIPチケット ￥15,000(税込) ※優先入場：1〜50番 / オリジナルグッズ付き
※スタンディングでの観覧です。また、VIPエリアを区切るパーテーション等の設置はございません。予めご了承ください
スタンディング￥7,700(税込) ※メンズエリアあり
【チケット】
ローチケ https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620
チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F9240053
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/2473740001?P6=001&P1=0402&P59=1
