MADKIDが今年10月より放送開始のフジテレビ系TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ「Mad Pulse」を収録したシングルを12月24日（水）にリリースすることがわかった。

本日ジャケット画像および収録内容が公開された。ジャケットはエメラルドグリーンとパープルに「拍動」が描かれた印象的なデザインに仕上がっている。

また、本作には「Mad Pulse」を始め、今年北米ツアーをともに巡ったニューヨーク出身のシンガー・ナノとのコラボソング「Silence Shatter (feat. ナノ)」、そして『MADKIDの5人がメンバー自身に伝えるメッセージ』というテーマで制作された新曲「We Go」が収録される。

「Silence Shatter (feat. ナノ)」についてメンバーのYOU-TAは以下のコメントを寄せている。

■YOU-TAコメント
沈黙や孤独に立ち向かう勇気を描いた楽曲です。『声を上げることで自分を証明し、未来を切り開く』、そんな力強いメッセージを歌に込めました。ナノさんと作り上げたエモーショナルなボーカルワークもぜひ楽しんでください。

なお、表題曲「Mad Pulse」のミュージックビデオは明日10月5日20時にプレミア公開される。MV公開前の19時からはメンバーが出演してのYouTube LIVE特番も配信予定だ。

MADKIDは本シングルを発売した翌週、12月30日にはZepp Shinjukuでワンマンライブを開催する。

12thシングル「Mad Pulse」

2025年12月24日発売
TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ

Type-A（CD＋16P BOOKLET）￥2000 (+TAX)
Type-B（CD Only）￥1500 (+TAX)

【CD INDEX】
M1. Mad Pulse *TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ　Lyrics: LIN, YUKI　Music: pw.a, Yuka Niiyama　Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ナノ)　 Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ　Music: 松淵歩　Arrangement: 小山寿
M3. We Go　 Lyrics: MADKID　Music & Arrangement: hisakuni　Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)

■「Mad Pulse」配信
https://mdkd.lnk.to/MadPulse

■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

＜MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-＞

2025年12月30日(火) Zepp Shinjuku

＜DAY＞15:00 OPEN 15:45 START　
MADKID ONLY

＜NIGHT＞18:30 OPEN 19:15 START
WITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT)

【チケット価格】
VIPチケット ￥15,000(税込)　※優先入場：1〜50番 / オリジナルグッズ付き
※スタンディングでの観覧です。また、VIPエリアを区切るパーテーション等の設置はございません。予めご了承ください

スタンディング￥7,700(税込)　※メンズエリアあり

【チケット】
ローチケ　https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620
チケットぴあ　https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F9240053
イープラス　https://eplus.jp/sf/detail/2473740001?P6=001&P1=0402&P59=1

