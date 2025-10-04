MADKIDが今年10月より放送開始のフジテレビ系TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ「Mad Pulse」を収録したシングルを12月24日（水）にリリースすることがわかった。

本日ジャケット画像および収録内容が公開された。ジャケットはエメラルドグリーンとパープルに「拍動」が描かれた印象的なデザインに仕上がっている。

▲「Mad Pulse」TYPE-A

▲「Mad Pulse」TYPE-B

また、本作には「Mad Pulse」を始め、今年北米ツアーをともに巡ったニューヨーク出身のシンガー・ナノとのコラボソング「Silence Shatter (feat. ナノ)」、そして『MADKIDの5人がメンバー自身に伝えるメッセージ』というテーマで制作された新曲「We Go」が収録される。

▲ナノ

「Silence Shatter (feat. ナノ)」についてメンバーのYOU-TAは以下のコメントを寄せている。

◆ ◆ ◆

■YOU-TAコメント

沈黙や孤独に立ち向かう勇気を描いた楽曲です。『声を上げることで自分を証明し、未来を切り開く』、そんな力強いメッセージを歌に込めました。ナノさんと作り上げたエモーショナルなボーカルワークもぜひ楽しんでください。

◆ ◆ ◆

なお、表題曲「Mad Pulse」のミュージックビデオは明日10月5日20時にプレミア公開される。MV公開前の19時からはメンバーが出演してのYouTube LIVE特番も配信予定だ。

MADKIDは本シングルを発売した翌週、12月30日にはZepp Shinjukuでワンマンライブを開催する。

12thシングル「Mad Pulse」

2025年12月24日発売

TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』オープニングテーマ Type-A（CD＋16P BOOKLET）￥2000 (+TAX)

Type-B（CD Only）￥1500 (+TAX) ▲TYPE-A ▲TYPE-B 【CD INDEX】

M1. Mad Pulse *TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a

M2. Silence Shatter (feat. ナノ) Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿

M3. We Go Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ

M4. Mad Pulse (Instrumental)

M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)

M6. We Go (Instrumental) ■「Mad Pulse」配信

https://mdkd.lnk.to/MadPulse ■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

＜MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-＞

2025年12月30日(火) Zepp Shinjuku ＜DAY＞15:00 OPEN 15:45 START

MADKID ONLY ＜NIGHT＞18:30 OPEN 19:15 START

WITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT) 【チケット価格】

VIPチケット ￥15,000(税込) ※優先入場：1〜50番 / オリジナルグッズ付き

※スタンディングでの観覧です。また、VIPエリアを区切るパーテーション等の設置はございません。予めご了承ください スタンディング￥7,700(税込) ※メンズエリアあり 【チケット】

ローチケ https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620

チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F9240053

イープラス https://eplus.jp/sf/detail/2473740001?P6=001&P1=0402&P59=1

