パンダドラゴンが、ユニバーサル ミュージック移籍後第二弾となるニューシングル「Winter Song 防衛隊」（12月17日発売）より、収録曲「ぱんぱかぱんだ」を10月20日に先行配信することを発表した。

発表が行われたのは10月3日（金）・4日（土）に開催された＜パンダドラゴン2日間で全曲ライブやっちゃいます＞公演（会場：東武動物公園）において。サプライズ発表の形をとったことで、会場に集まった多くのファンが歓喜した。

先行配信される「ぱんぱかぱんだ」は、アイドルやアニメ、舞台音楽など、幅広いジャンルで活躍している早川博隆が制作を担当している。また、楽曲リリースと同時にジャケットデザインも公開となった。

リリース情報

■「ぱんぱかぱんだ」先行配信 2025年10月20日 配信スタート

Linkfire：https://pandadragon.lnk.to/panpakaPR ■13th CDシングル「Winter Song 防衛隊」

2025年12月17日（水）リリース ◆収録楽曲 (計6曲)

01​. 「Winter Song 防衛隊」 ［作詞・作曲：星部ショウ、編曲：大久保薫］

02​. 「※タイトル未定」

03​. 「※タイトル未定」

04​. 「Winter Song 防衛隊」 Instrumental

05​. 「※タイトル未定」 Instrumental

06​. 「※タイトル未定」 Instrumental ◆形態 (計6形態)

◾️通常盤

品番：TYCT-30164 価格：税抜 1,091円 (税込 1,200円) 仕様：ジュエルケース

封入物：

・CD (1枚)

・リリックブック (16P) ◾️初回限定 メンバーソロジャケット盤

品番：

たいが盤：TYCT-39324

なぎ盤：TYCT-39325

なるき盤：TYCT-39326

ぱっち盤：TYCT-39327

ようた盤：TYCT-39328 価格：税抜 1,091円 (税込 1,200円) 仕様：ジュエルケース

封入物：

・CD (1枚)

・リリックブック (16P) 【主要チェーン先着オリジナル特典】

●TOWER RECORDS ：フォトカード（絵柄A）全6種よりランダム

●HMV:フォトカード（絵柄B）全6種よりランダム

●新星堂WonderGOO：フォトカード(絵柄C)全6種よりランダム

●ヴィレッジヴァンガード：フォトカード（絵柄D）全6種よりランダム

●Amazon.co.jp：メガジャケ

●その他一般店共通特典：フォトカード（絵柄E）全6種よりランダム ※特典の絵柄は改めて発表いたします。

※特典は商品と一緒にお渡し致します。

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。 【UNIVERSAL MUSIC STORE限定：「Winter Song 防衛隊」イベント】

【イベント内容】

A賞：パンダドラゴン プレミアムソロイベント

・イベント日時 2025年12月29日(月)

・場所 関東某所

・イベント内容 お見送り有ミニソロイベント B賞：個別サイン会

・イベント日時 2025年12月22日(月)

・場所 都内某所

・イベント内容 メンバー個別でのサイン会になります C賞：個別お話会

・イベント日時 2025年12月22日(月)

・場所：都内某所

・イベント内容 各メンバー個別でのお客様との1対1のお話会 【販売サイト】

https://umusic.jp/1kM5bUos

【詳細はこちら】

https://www.universal-music.co.jp/pandadragon/news/2025-09-27/ 【13th CDシングル リリースイベント情報】

10/5(日) 関東近郊

10/11(土) 北海道

10/25(土) 関東近郊

10/26(日) 関東

11/1(土) 開催予定

11/2(日) 開催予定

11/3(月祝) 開催予定

11/8(土) 大阪

11/15(土) 福岡

11/22(土) 開催予定

11/23(日) 開催予定

11/29(土) 開催予定

11/30(日) 宮城

※日程・場所は変更になる場合がございますので予めご了承ください。