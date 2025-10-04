◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 柏―横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）

横浜ＦＭが敵地で柏と対戦し、前半を０―１で折り返した。

前日３日に経営再建中の日産自動車（横浜市）が、横浜ＦＭの株式売却に関して「マリノスの筆頭株主であり続けます」と声明を発表してから最初の一戦だったが、立ち上がりから今季３戦３敗と苦手にしている柏に主導権を握られる苦しい展開が続く。

前半７分にピンチを迎えるがＧＫ朴がセーブ。同１０分にも左右に揺さぶられてピンチを招くも、相手のシュートミスに助けられる。

すると前半１８分、ＦＷクルークスの右足クロスをＦＷ谷村が左足で合わせて先制したかに思えたが、直前のプレーでファールがあり、ＶＡＲチェックでノーゴールとなった。

その後も押し込まれる展開が続くと、前半４１分にセットプレーから柏のＭＦ小泉に先制点を許し、前半は０―１で折り返した。

横浜ＦＭは現在勝ち点３１（得失点差マイナス１１）でＪ１残留圏内の１７位にいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１５）で並んでおり、Ｊ１残留へ負けられない状況が続いている。