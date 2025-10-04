±É¸÷¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÂÔË¾¤ÎÂè»°¹Ä½÷¤¬ÃÂÀ¸¡ª Á°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Ä¹Ä½÷¤ÎÀµÂÎ¡¿Ëö¤Ã»Ò¹Ä½÷ÅÂ²¼¢
¡ØËö¤Ã»Ò¹Ä½÷ÅÂ²¼¡Ù¡ÊStonehead(AKEO STUDIO)¡§Ì¡²è¡¢SAHA¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û
±ó¤¤ÀÎ¡¢¥Ò¥Ú¥ê¥ª¥óÄë¹ñ¤Î½éÂå¹ÄÄë¤Ï¡Ö£³¤ÄÌÜ¤ÎÀ±¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤·»þ¡¢Ìµ¸Â¤Ê¤ë±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¼ý¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¹ð¤²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÉ´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Äë¹ñ¤ËÂÔË¾¤ÎÂè»°¹Ä½÷¡¦¥¨¥Ë¥·¥ã¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÁ°À¤¤Îµ²±¤¬¡Ä¡ªÈà½÷¤ÎÁ°À¤¤ÏËâÆ³¹ñ¡¦¥¢¥ë¥«¥¹¤ò¼£¤á¤ëÂçËâÆ»»Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£°ìÊý¡¢Å¾À¸Àè¤Î²ÈÂ²¤Ï¡ØÀï¾ì¤Î»¦Ù¤¼Ô¡Ù¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÉã¤È´í¸±¤ÊÁÐ»Ò¤Î·»¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¨¥Ë¥·¥ã¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿°¦ÕÈºîÀï¤ò³«»Ï¡ª¡Ö¤³¤¤¤Ä¤éÁ´°÷¡¢¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã!!¡×Ëö¤Ã»ÒÅ¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØËö¤Ã»Ò¹Ä½÷ÅÂ²¼¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³¤³°È¯¡ª¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢2025½©³«ºÅÃæ¡ª¡Û¡Ê10/3¡Á10/23¤Þ¤Ç¡Ë
