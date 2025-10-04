◆パ・リーグ ロッテ３―０日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

日本ハムの清宮幸太郎内野手は自身初タイトルとなる最多安打獲得とはならなかった。「１番・一塁」でスタメン出場し、２安打を放ち１４３安打とするも、１試合を残す楽天・村林の１４４安打に１本届かなかった。「最後ちゃんと守って同点とかなら（５打席目の）チャンスあるかなと思ったのですけど、僕が捕れるような打球を２つくらい捕れなかったので。しょうがないなと思います」。記録はヒットとなったが、一塁での守備のミスを反省した。

それでもチームトップの１３８試合に出場し、打率は２割７分２厘をマークした。「こういうことは滅多にないので、１年間出続けられたのはよかったので、もっと打って、圧倒的に、次は何かのタイトルをちゃんと取れればいいなと思います」。チームの主軸として確実に成長を遂げた。

８回無死の第４打席では、左腕の高野から左中間に二塁打を放ち、「今年の集大成みたいないいヒットも打てたのでそこは良かった」と手応え。ポストシーズンと来季につながる一打に満足げだった。