◆ファーム日本選手権 中日１６―３巨人（４日・サンマリン宮崎）

ウエスタン・リーグ優勝の中日が、イースタン・リーグ覇者の巨人に１６安打１６得点と大勝。１４年ぶり７度目のファーム日本一をつかんだ。

序盤から打線がつながった。２回に宇佐見、村松の適時打などで３点を先制。６回と９回には５得点のビッグイニングを作り、投手陣を援護。ウエスタン・リーグ首位打者の尾田が４打点、来日１年目のチェイビスが２安打４打点、土田も４安打３打点と存在感を放った。

先発した仲地は、５回１／３を３安打無失点、６奪三振と好投。三浦、松木平がゼロでつなぐと、９回からは森山がマウンドへ。だが、２四死球で満塁とし、押し出し四球と中田の左前適時打で２点を奪われると、１死満塁で降板。５番手で登板した根尾がピンチをしのぎ、胴上げ投手となった。

試合後、落合２軍監督は「いいゲームができた。８月までは育成を考えてやっていたけれど、（順位的に）いい位置にいたので、勝ちを意識しながら（育成を）、と方向転換した。ワンプレーを大事にしながら、育成もうまくできた」と力強くうなずいた。大事なマウンドを託された仲地も「点数が入って、テンポよく投げられた。野手のおかげ」と喜びをかみしめた。

仲地が最優秀選手賞、尾田と土田が優秀選手賞を受賞した。