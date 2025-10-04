令和ロマン・くるま、若手芸人の夢語る「“佐久間ルート”で海外に連れて行ってくれる」

お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、10月3日に放送されたトーク番組「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。佐久間宣行氏に対して「若手芸人は“佐久間ルート”というもので海外に連れて行ってくれるというのを夢見るんですよ」と語った。



テレビプロデューサーの佐久間宣行氏がゲストとして登場し、令和ロマン・くるまが佐久間氏に対して「バラエティの国際競争から降りないでくださいよ」と、Netflixなどで新たな企画を当ててシリーズ化するなど活躍しているが、その動きを止めないで欲しいとお願いする。



くるまは「若手芸人は“佐久間ルート”というものを夢見るんですよ」と話し、佐久間氏が「ついに芸人達を海外に連れて行ってくれるという希望の光が沸いている」「佐久間さんが思っている以上に、佐久間さんが作ったルートで世に出ようという気がしている。これだ！って」「今の若手にとってTVerのランキング1位より、Netflixのランキング1位が嬉しいんですよ」と語った。