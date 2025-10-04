ハイチュウの試食も！森永製菓×四天王寺大学 産学連携イベント

四天王寺大学文学部国際コミュニケーション学科の平田和義ゼミと、森永製菓株式会社関西支店が、産学連携による訪日外国人観光客向け試食イベントを2025年10月5日(日)に開催！

大阪・新世界の通天閣下で、次世代関西土産「5本ハイチュウ＜ミックスジュース味＞」のサンプリングを行います。

森永製菓×四天王寺大学 産学連携イベント

【イベント概要】

日時：2025年10月5日(日) 10:00〜16:00

場所：通天閣の真下 (大阪市浪速区恵美須東1丁目18-6)

内容：「ハイチュウ＜ミックスジュース味＞」の試食提供

大阪の名物であるミックスジュースをイメージして商品化された「ハイチュウ＜ミックスジュース味＞」

今回のイベントは、国慶節にあわせて大阪有数の観光名所である新世界を訪れる外国人観光客に試食してもらい、地域振興と世界ブランド「ハイチュウ」の魅力を伝えることを目指します。

学生が企画から運営まで参加する産学連携

このイベントは、森永製菓と四天王寺大学の学生が連携して実施されます。

事前にゼミの授業内で、学生たちが商品を観光客にアピールする方法を森永製菓の担当者と検討。

イベント当日は、学生が試食を配布するとともに、通訳としても参加します。

イベント終了後には、学生が実施効果を検証し、森永製菓へ成果報告を行う予定です。

大阪の魅力を伝えるお土産「ハイチュウ＜ミックスジュース味＞」を、学生たちのアイデアと語学力でPRする産学連携プロジェクト。

2025年10月5日(日)に新世界・通天閣を訪れる方は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

森永製菓と四天王寺大学が開催する、産学連携イベントの紹介でした！

