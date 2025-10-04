元乃木坂46で女優の生田絵梨花（28）が3日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。舞台で共演することとなり、尊敬している超大物女優について語った。

MCの笑福亭鶴瓶と「Kis―My―Ft2」の藤ヶ谷太輔は生田をよく知る人物として、9日から上演される舞台「リア王」で共演する女優の大竹しのぶに事前取材を行った。

鶴瓶は大竹が生田のことを「負けず嫌いや言うてたわ」と証言。「凄いいい子やし、めっちゃいいねんけれども、多分本当に負けず嫌いやと思う」と続け、生田は取材時の写真を見てその言葉が大竹のものだと認識すると、「うわあ、うれしい」と喜んだ。鶴瓶は「めっちゃ褒めてたで」とも語った。

鶴瓶が朗らかな笑みを浮かべる大竹の写真を指し「この人がまたこんな人やねん。素直な」と語ると、生田は「めちゃくちゃ優しいです」と笑顔。「分からないことに対しても素直で、普段稽古している時も、学ぶ姿勢というのが私も凄い素敵だなって思いつつ、つかんだ瞬間にガッとスイッチが替わって、役にひょう依されてるっていう」と尊敬する部分を挙げた。

藤ヶ谷は大竹が同じことを話していたとし、生田が分からないことを積極的に聞きにいく姿勢を評価していると伝えた。

生田は「本当にそれもしのぶさんが、誰よりも質問したりとか、誰よりも分かりましたっていうふうにトライしていくっていう姿を見て、私も影響受けて。ああ私も分かったふりしないでちゃんと聞こうとか、ちゃんと分からないって伝えようとか。それは本当にしのぶさんから学んだことです」と感謝した。

鶴瓶は大竹が一緒に良くなりたいと言っていたとも語り、生田は「本当ですか。いやあうれしい」と目を細めた。

藤ヶ谷は大竹が演出家がいるために、先輩の演者が後輩の演者にアドバイスをすることはタブーであり、気になる点があっても先輩からは言いにくいが、「どんどん聞いてくる下が少なくなった中で、いくちゃんはどうですかっていうのを聞くから、私も全て知っていることとかは、教えたいって」と話したと語った。

生田は「いやあ、私もこうなんか聞いていいのかなとか、距離とかもぐって行っていいのかなって思う部分もあったので、そういうふうに思ってくださっているっていうのが凄くうれしいです。もう遠慮せず行こうって思いました」と声を弾ませた。