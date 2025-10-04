今週、日本の格闘ファンのみならず多くのネットユーザーを虜にした、とある美人プロレスラー。パンクロックなメイクと男勝りなファイトスタイルとは裏腹に、SNSではパートナーとの仲睦まじい写真をアップするなどギャップに溢れる一面を見せており、ファンを楽しませている。

【画像】“日本のXでバズり中”美女レスラー、笑顔でパートナーと2ショット

世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子スーパースター、リア・リプリーがここ数日、日本のX（旧Twitter）をざわつかせている。その美貌と肉体美を「本当に実在するのか」と表現したとあるファンの投稿が話題になり、瞬く間に拡散され“大バズり”状態なのだ。

そんなリアだが、極東のSNSで大きな話題となる数日前には、自身のインスタグラムにプライベートショットをアップしている。彼女の夫で、他団体で活躍するプロレスラー、バディ・マシューズとともに、フロリダの人気ホラーアミューズメントイベントを楽しんだ様子。

プライベートではパンクロックな“ゴスメイク”は封印し、髪を耳にかけてパートナーと共に笑顔で写真に収まるギャップにファンもメロメロ。「世界で最もクールなカップル」「2人ともキュート！」「不気味なキングとクイーン、最高！」「文字通りとても可愛い」と大絶賛だ。

プライベートで仲睦まじいカップルショットを公開しているリアだが、最新のWWEストーリーでは日本人女子レスラーとタッグを結成。イヨ・スカイとのタッグチームは“RHIYO”という愛称が付けられ、日本時間11日にリアの故郷オーストラリアで開催されるプレミアムイベント「クラウン・ジュエル」にて、アスカとカイリ・セインによるタッグチーム“カブキ・ウォーリアーズ”との対戦が決定している。アスカとカイリも日本人女子スーパースターだ。

米マット最高峰で日本人女子レスラーが“敵同士”としてメインを張ると話題になっていた一戦が、リアも日本でバズったことでさらに注目度が増すこととなった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved