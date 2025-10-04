自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。高市氏は15日召集で調整中の臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出される見通しで、就任すれば日本では初の女性総理となる。

【映像】高市新総裁、誕生の瞬間

高市氏は同日18時過ぎの会見冒頭で以下のように述べた。

「本日自民党総裁に選出されました高市早苗です。きょう総裁になり、もう一度自民党の党員の皆様、そして国民の皆様から『頼りになる政党だな』『信頼できる政党だな』『自分たちの今の暮らしの不安や未来への不安をちゃんと夢や希望に変えてくれる政策を打ち出してくれる政党だな』と感じていただけるような党運営を行って参りたい。私は今回自民党の景色を少し変えることができると思っている。明るく元気に前向きに、そしてひたむきに懸命に働く姿を多くの国民の皆様に見ていただけますように誠心誠意頑張って参ります」

「人事の方針はきょうの決選投票でも申し上げたがやはり『全員活躍』、そして『全世代総力結集』、こういった形でみんなで力を合わせて取り組んでいく自民党にしたい。そして何と言っても時間がない。自民党の総裁選挙の間、各党の皆様にも待っていただいた。これは臨時国会を開いてできるだけ速やかに、今多くの国民の皆様が直面しておられる課題に取り組んでいかなければならない。なんとしても物価高対策に力を注ぎたいと思っている。そしてまた今外交も安全保障も大変難しい時期になっている。特に日本を取り巻く安全保障環境が厳しい中でまた来年度の予算編成に向けて党内でしっかりと議論していかなくてはならない。日本の平和を守っていくためにも本当に外交が大切なので何としても力を入れて参りたい」

「きょう総裁に就任したばかりなので、これから人事を行っていく中で私自身が総裁選挙で訴えた政策の方向性だけではなく多くの皆様の意見を聞きながら議論をしっかりとしながら皆様に『そうだな』と思っていただける方針を打ち出していける政党にして参りたい。外交課題もたくさんある。まずは日米同盟の強化をしっかりと確認し合うことも大事だ。また日米韓で協力をしなきゃいけないこともある。日米オーストラリア、日米フィリピンで協力していかなきゃならないこともある。また自由で開かれたインド太平洋にももっともっと日本が前に出て世界平和に貢献ができる、多くの方々が共通課題から救われる。こういった姿を見せていきたい、そう強く決意している。懸命に働いて参りますので、これからも皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます」

（ABEMA NEWS）