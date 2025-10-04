【中継】高市早苗新総裁選出で野党の戦略は…日本維新の会は戦略練り直しに吉村代表「特に今なんか言えることはない」

自民党の新たな総裁に高市早苗前経済安保相が選出されたのを受けた今後の野党の戦略について、国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。

小泉氏が新総裁に選出されるのを前提に連立政権入りを検討してきた日本維新の会は、戦略の練り直しを迫られています。

自民党の新総裁選出後に取材に応じた維新の吉村代表は「まだ呼びかけも何もないので、特に今なんか言えることはないかなと思う」と述べつつ、自民党から連立政権参加の打診があった場合には協議に応じる姿勢を改めて示しました。

一方で、総裁選の選挙期間中は連立入りに前向きな姿勢を示していた維新の幹部は、高市新総裁の誕生に「新たな執行部の布陣や主張を見ないとわからない。いったん立ち止まって自民党の出方を見定める」と、慎重な姿勢を示しています。

立憲民主党・野田佳彦代表：

（高市氏は）まだ総理ではないので、我々も野党が一致すれば（野党からの首相選出も）可能性はなくはないので、相手も決まりましたんで、それが可能かどうかっていうのを探っていきたい。

一方、立憲民主党の野田代表は、10月中旬に召集される見通しの臨時国会で行われる首相指名選挙で野党連携を模索する考えを改めて示していて、多数派の形成に向けた与野党の駆け引きが続きそうです。