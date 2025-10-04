¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤°¦¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀ¸¤¹ÃÈå¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î»þ¡¢½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤··ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡£2023Ç¯3·î¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù12¡¦13¹æ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢5·î¤Ë¤Ï¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡Ù¤Ç¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¤Û¤«»¨»ï¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÁ°²ó¤ËÂ³¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î¿Ô¤¤Ì°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤Î½µ¥×¥ì½éÉ½»æ¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯35¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼2023Ç¯3·î¡¢½µ¥×¥ì¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¤Ç¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤½¤³¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»¨»ï¤Ë¤âÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤â¤·½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¡¢°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½µ¥×¥ì¤ÇÂç¤¤¯¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¼¡¼¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½µ¥×¥ì¤Ë¤Ï5²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡°ìÈÖ¤Ï4²óÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë18ºÐ¡£¡×¡Ê2025Ç¯16¹æ¡¿4·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤«¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ô¥£¥é¤ÎÄí¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£»ä¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤¿¤³¾Æ¤¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¾Æ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È»äÊª¤Î¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÄéËÉ¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥®¥¿¡¼¤òÆÈ³Ø¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÃÆ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¡×¤Ã¤Æ¶Ê¡£Ì¤´°À®¤â´Þ¤á¤ë¤È5¶Ê¤Û¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é±éÁÕ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¡¢¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥®¥¿¡¼¤òÂçÀÚ¤½¤¦¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥á¥¬¥Í¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤Î»£±Æ¤â½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯16¹æ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØºÇ¶¯¤¹¤®¤ë18ºÐ¡£¡Áprologue¡Á¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¿¤ò¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¥È¥¤¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡£¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØºÇ¶¯¤¹¤®¤ë18ºÐ¡£¡Áprologue¡Á¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤......¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î»þ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ¢¤ê¤Î¶õ¹Á¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÂçµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢²¿¤âµã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¡ÖHAPPY ISLAND¡×¡Ê2025Ç¯35¹æ¡¿8·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥í¥±¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯35¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
°ì¥ÎÀ¥¡¡²°µ×Åç¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î»þ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£°ìÈÖ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
Ìë¤´ÈÓ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¥«¥á¥Î¥Æ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡ª
¡¼¡¼¥«¥á¥Î¥Æ¤Ã¤Æ¡¢µµ¤Î¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¹Ã³ÌÎà¤ÎÄÁÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËºÇ½é°ì½Ö¡¢¤Ò¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤³¤Î»þ¤Ï»£±ÆÍÑ¤Ë²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡²Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¯¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤³¤ì¤âÁ°²óÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢·õÆ»¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ì¥¤¤ËÃ¡¤³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎµÕ¤ÇÁ´Á³¾å¼ê¤Ë³ä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µÜ¸ÅÅç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢²°µ×Åç¤â¤È¤Ë¤«¤¯³¤¤ä¼«Á³¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¡£¿©¤ÙÊª¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£Ëè²ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¼¡¼½é¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤éÌó2Ç¯È¾·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¿ÈÄ¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é7¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡£¤¢¤È¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¢¤È2Ç¯È¾Â³¤±¤Æ¡¢»ä¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤òËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¤¤¤Þ¤â¤á¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¹¥¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¡£
¡¼¡¼³Î¤«¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤À¤±¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç´Ñ¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢°¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡°ìÈÖ¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤ä¤â¤¦¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀ¸¤¹ÃÈå¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡¼¡¼À¸¤¹ÃÈå¡ª¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤«!!¡¡
°ì¥ÎÀ¥¡¡¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤Î¤âËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁ´ÉôÇã¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½µ¥×¥ìËÜ»ï¤ÎÉÕÏ¿DVD¤ä¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¤ÎÆ°²è¤â¸«¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ïµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤éµã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê´À¡Ë¡£°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÁêÅö¤Î°¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤¬º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢½ë¤¤¤Î¤â¡¢´¨¤¤¤Î¤â¡¢Ãî¤âÁ´ÉôÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¹Ô¤¯¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¥í¥±¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤è¡¼¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡£²áµî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤è¤¯¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡¤¤¤ä¡¢¸«¤¿¤ê¡¢¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÆÃÅµ²ñ¤Ç¡¢¸Å»²¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¿¤Þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¤À¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤½¤Î¹æ¤ò100ºý¤âÇã¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼100ºý¡ª¡¡²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
°ì¥ÎÀ¥¡¡È±¤ÎÌÓ¤¬ÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸À¤¤Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤ËÈ±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤³¤Î»þ¤â¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£¤ä¤Ð¤¤»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µã¤¤½¤¦¤Ç¤¹......¡£
¡¼¡¼¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ü°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡Ê¤¤¤Á¤Î¤»¡¦¤ë¤Ê¡Ë
2007Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹163Ñ¡¡B83 W56 H84¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿
¡û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°µÅÝÅª¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØMOIS¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡ª
