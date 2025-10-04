「ひとつ上の段階に行ける」快進撃ヘントを牽引する27歳日本人MFの進化が止まらない！「得点力のあるボランチは、いいボランチだと思う」【現地発】
今季のヘントは開幕序盤に躓き、６節を終えた時点で16チーム13位だったが、７節でアントワープを２−１で下してから調子が上向いた。10月３日の10節ではホームにシャルルロワを迎えて２−１の勝利を掴み、順位を５位から暫定３位に上げ、国際マッチウイーク休暇に入った。
右肩上がりのチームとともに、MF伊藤敦樹も冴え渡っている。シャルルロワ戦の９分、先制ゴールを決めて、これで今季３点目。浦和レッズ時代、2024年シーズンのJ１で記録した５ゴールを早々に抜きそうな勢いだ。
「早い時間帯でしたし、最初のチャンスだったので、シュートを打とうと思ってました。（対峙したふたりのDF相手に）ひとり目はシュートが股を抜けました。たぶん、ふたり目に当たって入りました」（シャルルロワ戦後の伊藤）
前節のセルクル・ブルージュ戦（４−２で勝利）に続き、伊藤にとっては２試合連続弾となった。チャンスメイクも何度かあった。なにかファイナルサードでの感触を掴んだのか。
「そうですね。最近、ここ２試合、１列前でプレーしているので、よりゴールに関わるプレーを意識しているところです。ここ２試合、続けて結果に結びついているのが自信にもつながってます。個人的なフィーリングもいい感じです」
ヘントのフォーメーションは３−６−１。中盤はボックス型だ。これまで伊藤はマティアス・デロージュとダブルボランチを組んでいたが、セルクル・ブルージュ戦、今回のシャルルロワ戦と続けてインサイドハーフのポジションでゲームをスタートさせた。「１トップ・２シャドーシステムのシャドー」と表現することもできる。
「よりゴールに近い位置でプレーしているので、ゴール、アシストのところを監督から求められています。裏に抜ける動きや、バイタルエリアでのクオリティーをもっと出せていけると思います」
前半を１−１で終えると、後半は伊藤がボランチに入った。
「どっちのポジションでも自分の持ち味を出せると思ってます。そこは監督のチョイスだったりゲーム展開だったり、その場その場で求められることに応えていくだけです。どっちのポジションでもやりやすさを感じてます」
後半開始早々、伊藤は得意の長駆フリーランニングで左オープンスペースに飛び出し、そこからストライカーのウィルフリッド・カンガに絶妙のラストパスを通した。
「ボランチの時はああいう回数を増やしたい。あれがもっとゴールに近い位置だったり、ゴールにつながればもっといいと思ってます。ボランチの時のほうが、（中盤の）底から出ていくことで相手は付きづらいと思いますので、タイミングを考えながら長い距離を走ってます」
前半は攻撃的MF、後半は守備的MFを務めた伊藤。イバン・レコ監督の意図を、本人はどう汲むのか。伊藤が１列上がったことで、ボランチを小柄なMFアブデルカハル・カドリが入ったことを念頭に置いて読んでほしい。
「ひとつあるのはカドリと自分の高さ（の違い）。相手がロングボールを多用してきたので。あとはセカンドボール。自分がボランチで入っている時はセカンドボールの回収と、攻撃時にボールを散らすことや、中盤の底からのランニングを求められている。監督のフィーリングもあったと思います」
シャルルロワ戦ではやや左の位置からカットインして、思いっきり良くミドルシュートを打ったのがゴールになった。その前のセルクル・ブルージュ戦ではゴール前に飛び出して、左からのクロスを柔らかなワンタッチシュートで仕留めた。伊藤はセルクル・ブルージュ戦のゴールを振り返りながら、抱負を語った。
「あそこに入ってる事自体に意味があると思ってます。ああいう回数を、ここ数試合増やしてるからゴールという結果につながった。（シャルルロワ戦などで放っている）ミドルシュートもボランチとして大事なこと。それが入るようになってくれば、ひとつ上の段階に行けると思います。得点力のあるボランチは、いいボランチだと思う。守備も大事ですけれど、そのプラス・アルファとして今シーズンは結果がついてきているので、継続してやりたい」
