10月4日（土）は"天使の日"。10を「Ten（テン）」と、4を「シ」と読んだ語呂合わせ的な記念日ですが、そんな"天使の日"にちなんで、現在【週プレ グラジャパ！】では「天使の日特集」ページを公開中です。

名前に"天""使"がつくモデルや、"天使"をテーマに撮影されたデジタル写真集をピックアップ！ こちらの記事では、その中から一部の作品を紹介します！

和内璃乃『微笑み天使―期待の新鋭女優、初水着―』（撮影／Takeo Dec.）

最初にご紹介するのは、期待の新鋭女優として2024年に週プレで初水着を披露した和内璃乃さんの初グラビアをまとめたデジタル写真集『微笑み天使―期待の新鋭女優、初水着―』。

タイトルに「微笑み天使」とあるように、透明感のある肌と優しい微笑みはまさに天使のようです！ 明るく、しっとり。女優さんらしく、幅広い表現力でグラビアを魅せてくれるところもポイント。微笑み天使に癒されよう！



月足天音(FRUITS ZIPPER)『ストロベリーは乙女心』（撮影／東京祐）

次にご紹介するのは、名前に"天"の付く月足天音さんのデジタル写真集『ストロベリーは乙女心』。イチゴをくわえて、至近距離でグッと見つめ合う。まるで天使な月足の姿にキュンキュンが止まりません。静かにそよぐ、カーテンの隙間からひょっこりと。天使というより小動物的な（？）姿も、また可愛いのです。



沢美沙樹『天使な小生意気』（撮影／岡本武志）

続いては、「ミスマガジン2024」のベスト16に選ばれたものの賞に選ばれず、週プレでリベンジを誓うと宣言し、堂々とグラビアを披露してくれた2025年のニューヒロイン・沢美沙樹さんのデジタル写真集『天使な小生意気』です。

週プレでの初撮り下ろしを収録したこちらの一冊では、キラッと輝くもちもちのピュアホワイトボディと、初々しい表情がたっぷり見られます。もし"ミス週プレ"があるのなら、グランプリを贈りたい逸材！



麻倉瑞季『天使と小悪魔』（撮影／桑島智輝）

豊満なIカップバストと毒舌で（!?）注目を集める麻倉瑞季さんは、果たして天使なのか？ 小悪魔なのか？ 彼女の多面性に迫ったデジタル写真集『天使と小悪魔』では、シャツ姿でびっしょり濡れたり、リボンで目隠ししたり、手を縛ったり......ちょっぴり刺激的でフェティッシュな姿も見られちゃう至極の一冊！ 天使でも、小悪魔でも、どっちでも可愛いからOK！

天使の日特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

