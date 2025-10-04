「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」

4人組アイドル・M4Mのメンバーとして韓国・中国でデビューしたのちに俳優に転向し、多彩な古装劇で頭角を現しているファン・イールン(方逸倫)。

中国トップ女優、ディリラバ扮するヒロインに想いを寄せる幼なじみを好演した「長歌行」(2021年)に続き、シャオ・ジャンが主演した「玉骨遥」(2023年)でもヒロインを見守る切ない役どころで支持を獲得。さらに、2023年の中国ドラマ界を席巻した「一念関山-Journey to Love-」(2023年)での二枚目と三枚目を行き来する軽妙なキャラクター・于十三役で更なるブレイクを果たすなど、重要な"2番手ポジション"で存在感を放ってきた。

ファン・イールン＆ハーニー・コーズーという最強ビジュカップルによるラブ史劇「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」 (C)Bliss Tigris Media

そんなイールンが、ウイグル出身の"超美人女優"として期待を集めるハーニー・コーズーと熱いロマンスを繰り広げる大作ラブ史劇が、10月28日(火)より女性チャンネル♪LaLa TVにて日本初放送される「漠風吟(ばくふうぎん) 偽りの公主、熱砂の愛」。砂漠の地を舞台に、身分を偽って復讐を誓う女と素性を隠した男が繰り広げる灼熱のロマンスだ。

「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」 (C)Bliss Tigris Media

幾多の部族が水を求めて争い続けてきたこの地で、雲沛(うんはい)・天都(てんと)・麻随(まずい)の三大勢力が対立する中、麻随の公主・格心薇(かく・しんび／ハーニー・コーズー)は政変で城を追われ両親も失い、砂漠を流浪していた。

雲沛城主の妻となって両親の仇を討ち、部族を再興させる――そう決意した心薇の前に、雲沛に向かう少数部族の娘・皇北霜(こう・ほくそう／グワン・チャン)が現れる。

北霜が雲沛への"貢ぎ物"として献上される運命であること、そして彼女がそれを嫌がっていることを知ると、心薇は互いが入れ替わることを提案。北霜に格心薇の名と身分を渡し、自分は皇北霜を名乗って雲沛に輿入れしようと目論む。波乱の運命へと漕ぎ出した彼女は、道中ケガを負った霍縕雲(かく・けいうん／ファン・イールン)という男と出会い、何やら裏がありそうと警戒しながらも同行することに...。

「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」 (C)Bliss Tigris Media

気品あふれる正統派のルックスでスター街道を駆け上がってきたイールンが今作で演じるのは、ワケありの過去を持つミステリアスな霍縕雲。しかも初登場シーンでは大けがを負って息も絶え絶え...という状況だが、それでも存在感は圧倒的。出会いのシーンで乾いた砂漠の地を背景に披露する純白の古装の気高さも相まって、まさに"砂漠のプリンス"と呼びたくなる雰囲気だ。

対するヒロイン、格心薇(皇北霜)役のハーニー・コーズーも目の覚めるような美貌の持ち主。ダンス動画が全世界でバズり、一躍スターダムに駆け上がったという経歴を持つ彼女だけに、ビジュアルの引力は最強。深紅の衣装と口紅が上品な白い肌によく合い、中国のトップ女優ディリラバ、グーリーナーザーを生んだウイグル出身の新たなスターらしい品格を放っている。

「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」 (C)Bliss Tigris Media

そんな2人の共演シーンは破壊力抜群。序盤から、馬の背に2人乗りし、霍縕雲が格心薇(皇北霜)を砂漠に組み敷く...といった密着度高めな場面が続き、熱いロマンスを予感させる。そして、ある時は炎天下の砂漠で、またある時は格式高い王宮内部で...と、2人が交わす情熱的なキスシーンも多く、彼らの恋模様から目が離せない。

一方、ハーニー・コーズーの提案を受け入れて身分を交換するもう一人のヒロイン、皇北霜(格心薇)役のグワン・チャンと、"砂漠のならず者"こと黄天狂の頭目・若問役のガオ・ヤンのラブラインも注目だ。メインカップルのセクシーな大人ロマンスとは打って変わって、軽快なやり取りでストーリーを盛り上げる。

「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」 (C)Bliss Tigris Media

中国での公開時には、"中国版X"のWeiboで「最も影響力のあるドラマ作品」として選ばれるなど、大きな話題を呼んだ本作。ハーニー・コーズー＆ファン・イールンという最強ビジュカップルを堪能しながら、"熱砂の愛"というサブタイトルからも連想させる、情熱的でゴージャスかつ壮大なラブロマンスに酔いしれたい。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛

放送日時：2025年10月28日(火)20:00〜

※毎週(月)〜(金)20:00〜

※スカパー！第1話無料放送

※10月5日(日)19:00〜第1・2話先行放送あり(無料放送)

チャンネル：女性チャンネル♪LaLa TV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ