¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì¤¬¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Î»Ä¹ó¤µ¡×¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÃæÆü¤Ë£±£¶¼ºÅÀ¤ÎÂçÇÔ
¢¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡µð¿Í£³¡½£±£¶ÃæÆü¡Ê£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Îµð¿Í¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÎÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££±£¶Ç¯°ÊÍè£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¬£±£¶Èï°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢£²¤Ä¤Î¼ººö¤¬¤¤¤º¤ì¤â¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ£±£¶¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï£¹²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÌîµå¤Ï¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¥¨¥é¡¼¤È¤«»Í»àµå¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Î»Ä¹ó¤µ¤À¤È»×¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÁª¼ê¤Ë¡Ë¡Ø¤Ç¤¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ëÂ¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£