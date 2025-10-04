【らんま1／2】らんまやPちゃんデザインの中華風デザイン腕時計！
TVアニメ『らんま1／2』のキャラクターをモチーフにした腕時計が新登場！ 作品の雰囲気が楽しめるデザインにご注目♪
☆各キャラクターのデザインをチェック！（写真10点）＞＞＞
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破している。
そんな人気作のキャラクターをモチーフにした腕時計が、オリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」よりリリース！
ラインナップは、らんま、天道あかね、玄馬（パンダ）、Pちゃん、シャンプーの5種類。
盤面は中華風のフレームをデザインし、3時の位置にはナルトを、9時の位置には桃のモチーフをポイントで配置。 さらに12時の位置には各キャラクターのイメージカラーのストーンがあしらわれている。
秒針はバケツをモチーフにしており6時の位置に傾くたびに、配置されたストーンが、水があふれ出すような動きを表現。
また、キャラクター名やシルエット、溺れた泉の名前をさりげなくエッチング加工が施されている。
裏面にはそれぞれのキャラクターのイラストをレイアウトしたデザインを採用。ベルトの裏面もそれぞれのイメージカラーで仕上げられている。
いつでも『らんま1／2』の世界観とお気に入りのキャラクターを身に纏うことができるスペシャルアイテム、ぜひお見逃しなく！
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
