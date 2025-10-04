「Aぇ! group」草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで逮捕されたことを受け、「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜後7・00）出演者の不祥事続きに注目が集まっている。

同番組は1995年からスタートした長寿番組。18年には「TOKIO」元メンバーの山口達也さんが女子高生への強制わいせつ容疑で書類送検され、起訴猶予処分となった。事務所との契約が解除されたため、番組は城島茂、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也の4人体制での継続が決まった。

今年6月には国分太一が複数のコンプライアンス違反により同番組を降板。その後、TOKIOは25日にグループ解散を発表したが、同局は番組継続するとし、現在も放送されている。

草間容疑者は19年から同番組に出演していた。

ネット上では「草間リチャード敬太」とともに「鉄腕DASH」がトレンド入り。「鉄腕DASH呪われすぎだろ」「鉄腕DASHどうするの！？」「鉄腕DASHまた大変になるわね」「鉄腕DASH終わりやな」「鉄腕DASHが不憫すぎる」「かわいそう」などの声が上がっていた。

また、同日、番組公式サイトで放送内容を一部変更したことが判明。当初5日の放送内容は「巨大食堂に山本耕史が初参戦！駿河湾の深海魚に挑む！」を予定しており、草間容疑者も出演予定だった。しかしこの日、「グリル厄介は福岡！凶暴化するスズメバチvs城島＆横山」に放送内容が変更された。番組表には「内容を変更して放送します」との記述があった。