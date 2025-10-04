¡Úº´Æ£À²Èþinterview¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸õÊä¼Ô¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
º´Æ£À²Èþ(¤µ¤È¤¦¤Ï¤ë¤ß)¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ëè½µÅÚÍË14:30¡Á)¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈà½÷¤â¸õÊäÀ¸¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ØFlower¡Ù¡ØE-girls¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀ²Èþ¤µ¤ó¤Ïº£¡¢²¿¤òÁÛ¤¦¤Î¤«¡£Á´8²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
º´Æ£À²Èþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÄ©¤àÍýÍ³
LDH JAPAN¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¡Ù¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£À²Èþ¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸õÊäÀ¸¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢¤½¤Î¸å¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ïº£¡¢²¿¤òÁÛ¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤Î¤«----¡£
16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·14Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÀ²Èþ¤µ¤ó¤Ø¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤È¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·Ð¸³¤·¤¿»ä¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
----¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÄ©¤àÃæ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢¸õÊä¼Ô¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òº£¤âÄ©Àï¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥ë¥Ð¥È¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï½é¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤Æ½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ï¸õÊä¼Ô¤ÇÎ©¾ì¤¬°ã¤¦¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
----Æ±¤¸Î©¾ì¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¡¢·Ð¸³¤·¤¿»ä¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸õÊäÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦¿Ê¤à¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£¤ß¤ó¤Ê¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¸õÊäÀ¸¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¸ß¤ËÀ®Ä¹¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡º´Æ£À²Èþ /
¤µ¤È¤¦¤Ï¤ë¤ß¡£1995Ç¯6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³·Á¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¡ØVOCAL BATTLE AUDITION 3 ¡ÁFor Girls¡Á¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡ØFlower¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØE-girls¡Ù¤ÎÆóÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¡£2021Ç¯1·î¤è¤ê¥½¥í¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¡£173cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ëè½µÅÚÍË14:30¡Á)¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£
¢¡¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION- ///
Ëè½µÅÚÍËÆü14:30¡Á15:00ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡¢TVer/Hulu/Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¤Ë¤ÆÈÖÁÈÊüÁ÷¸åËè½µÅÚÍË 15:00¡ÁÇÛ¿®³«»Ï¡ªËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Îµ°À×¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´Æ£À²Èþ¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢HuluÆÈÀê¤ÎÌ¤¸ø³«¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿HuluÆÃÊÌÈÇ¤òÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¡¢Ëè½µÅÚÍË15:00¤«¤éÇÛ¿®¡£¥¬¥ë¥Ð¥È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¢¨HuluÆÃÊÌÈÇ¤Î°ìÉô±ÇÁü¤ò¡¢LDH ¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×Hulu ÆÃÊÌÈÇ
8·î23Æü(ÅÚ)ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤«¤éHuluÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£Ëè½µÅÚÍË15:00ºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×YouTubeÈÇ
Ëè½µÆüÍËÀµ¸áºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡£
¡ã¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¡ä
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó \26,700¡¢¥Ñ¥ó¥Ä \25,960¡¿ORR(HANA SHOWROOM)¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ \50,680¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È \29,060(PORTRAIT REPORT)¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹ \21,760(ROUGHNECK)¡¿HANA KOREA
¡ãÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¡ä
¥È¥Ã¥×¥¹ \9,350¡¢¥Ñ¥ó¥Ä \11,660(ASURA)¡¢¥Ô¥¢¥¹ \28,480¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¥¤¥ä¥«¥Õ \26,210¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È \27,280(PORTRAIT REPORT)¡¿HANA KOREA
¡ã°áÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
HANA KOREA¡§support@hana-korea.com
HANA SHOWROOM¡§hana.showroom@hana-korea.com
------------------
Model¡§Harumi Sato
Photographer¡§Yusuke Ikuta
Styling¡§Miki Sayama
Hair&Make-up¡§Yuina Iwata
------------------