◇パ・リーグ 楽天３ー２西武（2025年10月4日 楽天モバイル）

楽天の村林一輝内野手（27）は、自身初の最多安打のタイトルが確実となった。

前日の西武戦で2安打を放ち、安打数を144に伸ばした村林。この日の同戦では3打席無安打に終わっていた。

しかし村林を3本差で追っていた日本ハム・清宮幸が、この日のロッテ戦で2安打を放ち、1本差の143安打で今季最終戦を終えたため、村林の打撃初タイトルが確実となった。

村林は「今日タケさん（岡島豪郎）の引退試合でそれどころじゃなかった」としながらも「とりあえず個人としては（タイトルを）獲れて凄く貴重な経験ができたなと思いますし、凄く自分としても自信になるかなと思います」と控えめに喜んだ。

周囲からの声がプレッシャーにもなったが、「それは期待してくださってるからこそ、っていうところだと思うんで、しっかりそこに向き合って、できる準備をしてきたっていうところですかね。結果が出ない時も、もちろんあるとは思いますし、むしろその時の方が多いと思うので。自分としては、できることを常に前向いてやってきたっていうところですかね」と振り返った。