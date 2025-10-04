双子を出産したばかりのタレント中川翔子さんが、自身のSNSで早くも出産や産後の体験談を相次いで発信し、注目を集めている。得意のイラストを駆使した絵日記まで披露。搾乳パニックをつづった投稿には応援の声や育児経験者のアドバイスが多数寄せられている。



【写真】出産直後にこれ描いたの！？中川翔子さんのすごすごる絵日記

中川さんは「搾乳しながらとか大丈夫なときに描いて無理してないつもりなんだけど」とコメントし、4コマ漫画風の絵日記を投稿。「双子に3時間おきにミルク、おむつ、etc... 大変すぎる！」と、搾乳機や哺乳びん、ミルクの用意などの話題を紹介している。その過酷さに中川さんは不眠症状も出ているといい、「あまりに不眠だから目をとじる時間増やそう、、」と記した。



また、中川さんは出産前からこのような絵日記で妊娠&出産事情を発信しており、その内容は初授乳時の身体の変化や、出産後の体重変化、痛みに耐えながらの歩行訓練の様子など多岐にわたる。コメント欄には育児経験者の体験談、アドバイスや中川さんを応援する声が多数寄せられているほか「絵日記をいずれは本にして欲しいですね」という反響もあり、出産・育児の一種の情報コミュニティにもなりつつあるようだ。



SNSでは、「しょこたん すごい、頑張ってる」「翔子たんがんばれーい」「これは読んでて、楽しい！」「絵日記ありがとうございます！！楽しみですけど、体調優先で！」「絵日記楽しみにしてるけど、お身体お大事にね！！」「毎日絵日記描いててすごいなって思う」「すごい絵に毎回感動&ホッコリしてます」といったコメントが日々数多く書き込まれている。