¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤¿!¡×ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨à47ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÎÁÍý¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¾Ð´é¤Ç¿ô¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò¾Ò²ð
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç±ï¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ø±ÕÂÎ±ö¤³¤¦¤¸¡Ù¤â¡Ø¥¥ã¥Ó¥¢¡Ù¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÆ±ÍÍ¡¢°ìÀ¸¤ÎÆâ¤Ë½Ð°©¤¦¤Ù¤¿Í¤ä¥â¥Î¤Ë¤ÏÉ¬¤º°©¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â±¿Ì¿¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¿Í¤Ë¶öÁ³¤È¤¤¤¦¶¶¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆüºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï±à»³¿¿´õ³¨(47)¡£
¡¡ÆÈÁÏÅª¤ÊÎÁÍý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±à»³¤Ï¡¢½Ð±À¤ÎÌµ²Ö²Ì¡¦´Å¼ò¡¦¥Ç¡¼¥Ä¤Ç´Å¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿Î³¤¢¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤®¡×¤Ë¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¥¥ã¥Ó¤¢¤ó¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤¿!¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÎÁÍý¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£