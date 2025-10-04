◆楽天3―2西武（4日、楽天モバイルパーク宮城）

レギュラーシーズンの最終戦を黒星で終えた西武は、試合後に奥村剛球団社長が報道陣の取材に応じ、かねてポスティングシステムを利用して米大リーグへの挑戦を希望している郄橋光成投手（28）について言及した。

奥村社長は「とにかく今シーズン終わったばかりで、これからそういった話し合いにもなろうかというふうに思います」とした。その上で「特に郄橋選手は国内FAも取得しましたので、しっかりとお話し合いの場を持っていかなきゃいけない。今井（達也）選手についても、話があればしっかりとお話をしていく」と述べた。

かねて郄橋は希望していることを踏まえて「もうとにかく海外に関わらず、彼は国内FAは取得しましたので。そういう意味では、しっかりとわれわれの主力のピッチャーですし、これまで貢献してくれたピッチャーですので。われわれも大事な選手という中での話し合いになる」と話した。

場合によっては主力投手2人の流出にもつながる可能性もあるが「もう本当に終わったばかりですので、これから本人たちと話し合う機会がおそらくあると思います。そこでしっかりお話をしていくということですね」と話すにとどめた。

郄橋は2022年オフの契約更改交渉で将来的な大リーグ挑戦を球団に要望したことを表明。その後も継続して希望していた。

群馬・前橋育英高から15年にドラフト1位で入団。21年からの3年連続など、シーズン2桁勝利は過去4度マークしている。昨季は0勝11敗に終わったが、今季は先発陣の一角を担い国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たすなど24試合で8勝9敗、防御率3・04。

レギュラーシーズン最終戦だった4日の楽天戦の先発も託され、8回途中3失点（自責1）と力投したが、黒星を喫した。