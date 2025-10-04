昨年秋場所限りで現役を引退した元大関・貴景勝の湊川親方（29）の引退相撲が4日、東京・両国国技館で行われた。

右上腕二頭筋腱断裂で秋場所を全休した幕内・尊富士（26＝伊勢ケ浜部屋）が土俵入りと取組に参加し、近況を明かした。休場中は稽古場で「治療、トレーニング、基礎を中心に体を動かしていた」という。15日から始まるロンドン公演には参加予定で、九州場所の出場も「その予定でやっている」とした上で「また（ケガを）繰り返しても意味ないので」と慎重に調整を進めていく意向を示した。

全休は、右足首を負傷した新入幕優勝後の昨年夏場所以来。その時と同様に、今回もテレビで相撲中継を見ることはなかった。もともと他の力士たちの相撲は見ない方だが、理由はそれだけではない。「見ると焦りも出てしまう。見て研究するのも大事だけど、ケガを治すことが優先。自分を見つめ直す方が大事」。学生時代に両膝、プロ入り後には右足首、左大胸筋と度重なるケガに見舞われてきた尊富士。8月には右上腕の手術を受けており、焦らずにしっかり完治させるつもりだ。

東前頭12枚目で全休したため、九州場所での十両転落が濃厚。1883年（明治16）から142年間も続く青森県出身幕内力士の歴史が途絶えてしまう危機的状況だったが、西十両3枚目の錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）が11勝して再入幕を確実とした。尊富士は「そのために相撲をやっているわけではない」とした上で「つないでくれたのはよかった。錦富士関がつないだものをしっかり続けられるように」と自身も幕内へ返り咲くことを誓った。