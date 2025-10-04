¡Ö¸¶Çú¾®Æ¬¾É¡×¤ÎÆü¾ïÅÁ¤¨¤ë¡¡¹Åç»Ô¤Ç¼Ì¿¿Å¸¡¢Ç¾¤äÂÎ¤Ë¾ã³²
¡¡Êì¿Æ¤ÎÂÛÆâ¤Ç¸¶Çú¤ÎÊü¼ÍÀþ¤òÍá¤Ó¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÇ¾¤äÂÎ¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¡Ö¸¶Çú¾®Æ¬¾É¡×ÈïÇú¼Ô¤È²ÈÂ²¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤¬4Æü¡¢¹Åç»Ô¤ÎµìÆüËÜ¶ä¹Ô¹Åç»ÙÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ª¤«¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢Êì¿Æ¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä»Ñ¤Ê¤É1966Ç¯¤«¤é70Ç¯Âå¤ÎÆü¾ï¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢³ËÇÑÀä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¡Ö¸¶Çú¤¬°ä¤·¤¿»Ò¤é¡¡¸¶Çú¾®Æ¬¾É¡¦À¼¤Ê¤ÈïÇú¼Ô¤Î80Ç¯¡×¤Ï¡¢¾®Æ¬¾ÉÈïÇú¼Ô¤È²ÈÂ²¤é¤¬65Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¤¤Î¤³²ñ¡×¤Ê¤É¤¬´ë²è¡£¹Åç»Ô¤Î½ÅÅÄ²íÉ§¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤È²£ÉÍ»Ô¤Î¿û¾ÂÀ¶Èþ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿Ìó8ÀéÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢68ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£