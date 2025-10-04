衆議院議員の牧島かれん氏が４日、ＳＮＳで自民党総裁選に関する“ステマ問題”を謝罪した。

牧島氏は自身のＸで「自民党総裁選挙の結果、高市早苗衆議院議員が新総裁に選ばれました」と投稿。続けて「臨時で開催されることになった自民党総裁選挙において、ネット配信へのコメント書き込みの件により自民党や民主主義のプロセスへの不信感が助長されてしまったことに責任を感じております。お詫び申し上げます」と謝罪した。

牧島氏は総裁選に立候補した小泉進次郎農相の陣営で「総務・広報班」の班長として活動していたが、事務所関係者が小泉氏の記者会見に際し、コメント欄への投稿を陣営内にメールで要請。「ビジネスエセ保守に負けるな」といった他候補への誹謗中傷とも受け取れる文面例を共有しており「ステマではないか」と批判を受けた。牧島氏は「責任を感じている」として、９月２６日に班長を辞任していた。

投稿の最後には「インターネットは民主主義の重要なインフラとなっています。国民から疑念を抱かれることのないよう、適切な広報活動に努めて参ります。『誠実に積み重ねる』との信念でこれからも地道に歩んで参りたいと思っております。引き続きのご指導宜しくお願い致します」と書き込んだ。

総裁選後、“ステマ発言”について影響を問われた小泉氏は「私がすべての責任者ですから、この結果というのを受け止めるのは私だと思います」と淡々と答えていた。