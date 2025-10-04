将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝にタイトル戦初登場の中七海女流三段が挑む第４７期女流王将戦三番勝負第１局が４日、宮崎・都城市の霧島創業記念館「吉助」で指され、挑戦者の中が１５０手で勝利。初タイトルに王手をかけた。

振り駒の結果、西山の先手となり、飛車を７筋に振る三間飛車を選択。後手の中は角道を開ける立ち上がりとなった。中は１０手目で飛車先の歩をぶつけて角交換を主張。西山が応じると、中が１６手目で飛車を成り込んだ。続いて西山が１７手目で９筋に角を打ち、１８手目で中が自陣に竜を引いた。さらに西山が飛車を８筋に振って飛車交換を主張し、中が応じた。

序盤から飛車も角も交換という派手な展開。午後からは中が自在な差し回しで女流王将をじわじわと苦しめた。一方、７２手目の考慮で中の持ち時間（チェスクロック３時間）がなくなり、秒読みとなった。この段階で西山の残り時間は１２分。７７、７８手目での飛車交換を経て、西山も８１手目の考慮で１分将棋。終盤は両者が大熱戦を演じた。

勝った中は「何とか勝つことができて良かったと思います」とホッとした表情。「中盤はまずまず指せていたかなと思うんですけど、途中から手が見えなくなってしまって、負けになっててもおかしくなかった」と振り返った。次局に向けて「第１局の反省をしっかりして次局も頑張りたいと思います」と淡々と述べた。

カド番となった西山は「出だしは準備不足なところで、かなり厳しいかもと思っていました。一度チャンスが来ているような雰囲気もあったんですけど、しっくりした手が選べなかったのかな。二転三転の一局だったのかなと思います」とした。次局に向けて「カド番ですけど、しっかり反省して次局に挑めたらと思います」と挽回を誓った。

第２局は１４日に東京・渋谷区の将棋会館で指される。

中は８月１２日に指され、９月１３日に囲碁・将棋チャンネルで放映された本棋戦本戦の挑戦者決定戦で福間香奈女流六冠に勝利し、三番勝負に進出した。

西山は前期三番勝負の第１局で挑戦者・福間女流五冠（当時）に敗れた後、福間が体調不良のため第２、３局を辞退したため不戦勝となり、３期連続５期目のタイトル防衛。永世女王に続きクイーンの称号を得た。

現在の女流将棋界は、二冠の西山と六冠の福間がタイトルを占めており、昨年１１月に女流棋士に転向した中が二強に割って入るかどうかに注目が集まっている。