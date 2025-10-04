◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 清水１―１ＦＣ東京（４日・アイスタ）

ＦＣ東京は内容の良かった前半に一瞬の隙を突かれ、３４分にクロスから失点。後半の序盤は清水にペースを握られた中、後半３１分にＦＷ佐藤恵允が右足を振り、今季５点目となる同点ゴールを奪い、引き分けた。

同点の場面はＤＦ森重のロングフィードからＭＦ俵積田がドリブルで運び、パスを受けた佐藤が相手ＤＦと対峙（たいじ）しながら、右足でゴール右上に決めたもの。６月２５日の横浜ＦＭ戦以来、久々の得点となった佐藤は「力を抜いてリラックスした状態で打てた。ナオさんのアドバイス通りに決められました」とうなずいた。クラブＯＢで元日本代表ＭＦの石川直宏さん（ＦＣ東京コミュニティジェネレーター）からは「前に進むそのままの勢いで力を入れずに振れば、自然とパワーのあるシュートが出るから、力まずに打てば入るよ」と助言を受けていたと明かした。

思い描いた通りのゴールに「最近のシュート練習でも（感覚を）つかんでいて、うまくできた」と感謝し、手応えをにじませた。背番号１６は「前半のあのサッカーをして勝てなかったのは悔しいが、引き分けに持っていけたのはプラス。課題と良かったことが出た中で、チームとして一体感をもって次に向かいたい」と試合を総括。シーズン残り５試合に向け「少しでも上の順位にいけるように一丸でやっていきたい」と言葉に力を込めた。