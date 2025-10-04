◇パ・リーグ 日本ハム０―３ロッテ（2025年10月4日 ZOZOマリン）

日本ハムは最終戦に敗れ、今季83勝57敗3分けで終了した。

伊藤大海は8回3失点で14勝止まりだったが、最多勝は確定。清宮幸太郎は2安打放ったが、143安打でリーグトップに1本及ばなかった。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

――レギュラーシーズンが今日で終了した。

「キャンプから始まり、思い起こすといろんなことあったけど、終わってしまったらあっちゅうまですね、毎年。早いわー。でも、まだ終わってないからね。シーズンは終わりましたけど。今日のプレーを振り返るのはやめましょう」

――賞や成績にも影響する一戦だった。

「今日は大変だった。大海くんも勝たせないといけないし、清宮くんの最多安打も獲らせないといかんし。郡司くんも本当は代走とか出したかったんですけど。みんなのために、色々考えてやりましたけど、点数入らなかったんで。あとはクライマックスで、ファンのために。あとは経験のために精一杯戦うしかないですね」

――シーズンで83勝。

「何勝すりゃ優勝するの。来年の目標は95ですね。そのぐらいしないと優勝できないからね」