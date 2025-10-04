「近所のゲオに普通にあった」いまSwitch2狙うなら「ゲオ」では？

いま大人気の任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」。多くのショップが抽選販売、ゲリラ販売、条件付き販売を行っており、入手困難といえます。

一方で、2025年9月以降、Xでは「ゲオで普通に買えた」といった投稿が続出しています。筆者も9月下旬、都内のゲオで「Switch2」本体の販売を見かけました。

10月には「ポケモン同梱版」も！

ゲオは7月以降、対象の会員に「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンをアプリで配布したうえで、先着販売を行っています。

"条件付き"ではありますが、9月現在、購入権のクーポンを持っている人にとては買いやすくなっている印象です。

9月6日から10月5日までの販売分は、以下の3つの条件をすべて満たす人が購入権の対象となっています。

（1）2025年8月24日までに、ゲオアプリへの初回ログイン、およびログインしたGEO IDとPontaカードの連携が完了している

（2）2025年8月24日までに、（1）でアプリログイン・GEO ID連携が完了したPontaカードにゲオ店舗でのレンタル会員機能の追加が完了している

（3）過去にゲオの抽選販売、または購入権利用により「Nintendo switch 2 本体」を購入していない人

これから「Switch 2」を買いたい人で近くに店舗がある人は、ゲオでの購入を狙うのもありです。

10月16日発売予定の注目商品「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）も、同様に購入権のクーポンを利用した販売になると予告されています。

ポケモン同梱版は、「Switch 2」本体とポケモンの新作ゲームがセットになった商品で、こちらも発売前から争奪戦となっています。ポケモン同梱版を狙っている人もぜひチェックを。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）