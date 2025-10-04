¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë½©¤ÎÌ£³Ð¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤è¡Á¡£¡Ô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï10·î3Æü¤Þ¤¿¤Ï10Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡Ë¡£
¤ª¤Ð¤±¤ä¹õ¤Í¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤ä¥ß¥Ë¥±¡¼¥¤Ê¤É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó Ëâ½÷¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Ëâ½÷¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¡¢¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥É¡¼¥à¥±¡¼¥¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£²¼¤ÎÁØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¹çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¾·Â16¥»¥ó¥Á¡¢²Á³Ê¤Ï3240±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥¢¥½¡¼¥È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
°ìÂæ¤Ç8¼ïÎà¤Î¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½¡¼¥È¤Ç¤¹¡£çõ¤ß¤ë¤¯¡¦¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡¦ËõÃã¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ê¡¼¡¦¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡¦¥Þ¥í¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±¸Ä¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÊ¬¤±¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¾·Â17¥»¥ó¥Á¡¢²Á³Ê¤Ï4212±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥Ð¥±¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥È¥Ã¥×¤ËÂç½¸¹ç¤·¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¿©´¶¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î3Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¾·Â17¥»¥ó¥Á¡¢²Á³Ê¤Ï3240±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¹õ¤Í¤³
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥À¥¤¥¹çõÆþ¤ê¤Î¾¯¤·´Å¤á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¹õ¤Í¤³¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥±¡¼¥¡£¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¥°¥é¥µ¡¼¥¸¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï464±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
ÌÜ¶Ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬ËþºÜ¤Î¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ï¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¥×¥é¥¹¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤âÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï464±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó Ì¥ÏÇ¤ÎËâ½÷¤ê¤ó¤´¥±¡¼¥
Ëâ½÷¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê"»ç¤Î¤ê¤ó¤´"¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤ê¤ó¤´¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¥Ê¥Ñ¡¼¥¸¥å¤Ç»Å¾å¤²¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥á¥ë¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤ê¤ó¤´¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î10Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï464±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¥×¥ê¥ó¤Î¥¢¥é¥â¡¼¥É
¤ª¤Ð¤±¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¤Î¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¾Æ¤¥×¥ê¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¼þ¤ê¤Ëçõ¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï432±ß¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¸ø¼°ÄÌÈÎ¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
