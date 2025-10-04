千葉Jが敵地でFE名古屋との大接戦を制す…富樫勇樹、渡邊雄太が要所で3点弾炸裂

10月4日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第1節が開催され、千葉ジェッツが敵地でファイティングイーグルス名古屋を撃破した。

試合が始まると、千葉Jはディー・ジェイ・ホグが各所から得点を挙げ、渡邊雄太も3ポイントシュートをヒット。26－27の1点ビハインドで第2クォーターにつなげると、点差を離される時間もあったが、富樫勇樹が3点弾でオフェンスをけん引する。残り4秒にも長距離砲を炸裂し、44－50の6点差で試合を折り返した。

第3クォーターも互角の展開が続き、千葉Jは富樫や渡邊らが積極的にゴールを狙う。最終クォーターの序盤には逆転に成功し、その後は1点を争う大激戦に。残り1分を切って2点をリードした千葉Jは、続けてジョン・ムーニーが4本のフリースローを確実に成功。そのままFE名古屋の攻撃を抑え、最終スコア82－79で千葉Jが勝利した。

今シーズン初戦で白星を飾った千葉Jは、ムーニーが16得点11リバウンド、富樫が14得点、渡邊が12得点10リバウンドをマーク。惜しくも黒星となったFE名古屋は、ジャモルコ・ピケットが25得点4リバウンド、ジェレミー・ジョーンズが19得点4リバウンド5アシストを記録した。

■試合結果



千葉ジェッツ 82－79 ファイティングイーグルス名古屋（@名古屋市枇杷島スポーツセンター）



千葉J｜26｜18｜20｜18｜＝82



FE名古屋｜27｜23｜18｜11｜＝79

【動画】新人の瀬川が豪快なドライブを披露！