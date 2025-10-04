相葉雅紀と小峠英二がバイク旅！『相葉モータース』第2弾が放送決定
今年5月に放送された、バイク好き相葉雅紀がバイク旅をする番組『相葉モータース』。好評につき、このたび10月11日22時から第2弾が放送されることが決定した。
■飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅
この番組は、『嵐にしやがれ』のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠英二とともに、相葉がバイクで日本を巡るバラエティ番組。
旅の道中はすべて相葉と小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた、気ままなツーリング旅で、今回は「飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅」を敢行する。
はたしてふたりは無事にゴールへたどり着けるのか。番組では、事前に旅のプランを決める様子から、ふたりならではの道中を追いかける。
絶景あり、グルメあり、疲弊あり、笑いあり！ バイクの旅なら『相葉モータース』をお見逃しなく。
■番組情報
日本テレビ『相葉モータース』
10/11（土）22:00～22:54
※TVer、Huluにて地上波放送後より見逃し配信
出演者：相葉雅紀、小峠英二
■関連リンク
『相葉モータース』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/aibamotors/