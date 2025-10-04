相葉雅紀と小峠英二がバイク旅！『相葉モータース』第2弾が放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年5月に放送された、バイク好き相葉雅紀がバイク旅をする番組『相葉モータース』。好評につき、このたび10月11日22時から第2弾が放送されることが決定した。

■飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅

この番組は、『嵐にしやがれ』のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠英二とともに、相葉がバイクで日本を巡るバラエティ番組。

旅の道中はすべて相葉と小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた、気ままなツーリング旅で、今回は「飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅」を敢行する。

はたしてふたりは無事にゴールへたどり着けるのか。番組では、事前に旅のプランを決める様子から、ふたりならではの道中を追いかける。

絶景あり、グルメあり、疲弊あり、笑いあり！ バイクの旅なら『相葉モータース』をお見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ『相葉モータース』

10/11（土）22:00～22:54

※TVer、Huluにて地上波放送後より見逃し配信

出演者：相葉雅紀、小峠英二

