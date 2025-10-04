人気アイドル『日向坂46』の清水理央さんがレイソル本拠地に来場！ 試合前には花束贈呈やキックオフセレモニーも
J１第33節の８試合が10月４日に各地で開催。三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソル対横浜F・マリノスが行なわれる。
この一戦に、人気アイドルグループ『日向坂46』の清水理央さんが特別出演。試合前には花束贈呈やキックオフセレモニーが行なわれた。
千葉県出身の清水さんの来場に、会場も盛り上がりを見せた。なお、ハーフタイムには、スタジアムDJとのトークショーも予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
この一戦に、人気アイドルグループ『日向坂46』の清水理央さんが特別出演。試合前には花束贈呈やキックオフセレモニーが行なわれた。
千葉県出身の清水さんの来場に、会場も盛り上がりを見せた。なお、ハーフタイムには、スタジアムDJとのトークショーも予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”