『Pokémon LEGENDS Z-A』は今月発売、14%OFFの今確保せよ
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、10月16日に発売を控えているポケモンの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』や10月30日に発売予定の『ドラゴンクエストI＆II』など、Nintendo Switch＆2のソフトが事前予約でお得に登場しています。
ポケモンの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が事前予約で14％オフ。「メガシンカ」で熱いバトルを勝ち抜こう！
Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch
6,153円
（公式価格から14％オフ）
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch2
7,016円
（14％オフ）
『ドラゴンクエストI＆II』などリメイク作品も登場。Nintendo Switch＆Nintendo Switch2のタイトルも続々とお買い得に
ドラゴンクエストI＆II - Switch
6,838円
（11％オフ）
ドラゴンクエストI＆II - Switch2
6,838円
（公式価格から11％オフ）
ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch
7,848円
（11％オフ）
ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch2
7,908円
（10％オフ）
オクトパストラベラー0 -Switch
6,682円
（公式価格から13％オフ）
オクトパストラベラー0 -Switch2
6,682円
（公式価格から13％オフ）
NextorageやSanDiskのmicro SDカードが最大37％オフ。Nintendo Switchなどの動作確認済みで安心
Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 256GB Nintendo Switch2 動作検証済み microSDXC Express PCIe 3x1, NVMe 1.3 UHS-I 読み出し最大810MB/s Gシリーズ EX NM3A256/XHAE
6,280円
（37％オフ）
【 サンディスク 正規品 】SanDisk microSD カード 1.5TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T50-GH3MA 簡易デザインパッケージ10年間限定保証
14,926円
（12％オフ）
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G
2,032円
（10％オフ）
星のカービィのデザインから任天堂の純正品まで種類豊富。Nintendo Switchのコントローラーを買うなら今！
【任天堂ライセンス商品】PowerA ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - 星のカービィ ほおばり【国内正規品 2年保証】NSGP0348JP-01
5,036円
（16％オフ）
【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド for Nintendo Switch グレー【Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ対応】
5,273円
（24％オフ）
【任天堂純正品】Joy-Con充電グリップ
2,255円
（9％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月4日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
