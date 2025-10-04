MLBナ・リーグ地区シリーズ初戦を翌日にドジャースの大谷翔平選手が記者会見に出席しました。

レッズとのワイルドカードシリーズに勝利して勝ち上がったドジャース。大谷選手は日本時間5日、地区シリーズのフィリーズ戦のカード頭に先発登板予定です。

昨年は野手だけでの出場だったため、ポストシーズンでは初の投打二刀流。「今はすごい楽しみにしています」と話し、この舞台に「もちろん緊張することもあるとは思いますけど、シーズンこれまで勝ってきて、また明日プレーできるっていうことにまず喜びを感じていますし、健康な状態で明日またプレーできる状態を迎えられればそれはまた自分にとって幸せなことだなとは思っています」と語りました。

一方、記者からフィラデルフィアの印象を聞かれ、「野球に対して熱量が高いですし、球場での盛り上がりというのも他の球場に比べて素晴らしい熱量があるなとは感じていますね」と回答。続けて、「あとはチーズステーキが凄く美味しいクラブハウスだなと毎回思っています」と語ると、通訳のアイアトンさんがニヤリ。

チーズステーキとは、アメリカンビーフのソテーと、とろけるチーズをたっぷりとパンに挟んだもの。フィラデルフィア生まれのソウルフードと知られています。

アイアトンさんが大谷選手の回答を訳すと、米記者たちからも笑い声が上がりました。