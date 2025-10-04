自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。大方の予想を覆し、高市早苗氏が総裁に決定した。

女性初の自民党総裁。しかし社民党の福島瑞穂党首がＸ（ツイッター）に「高市さん自民党総裁決定についての会見です」と会見動画を緊急掲載した。

「自民党初の女性総裁です。しかし高市さんは選択的夫婦別姓に反対など、男女平等の立場に立ってきておりません」と語った。

「自民党初の女性総裁ですが、まったく！嬉しくありません！極めて残念です」と述べた。

「女性なら誰でもいいというわけではないということの一番のお手本のケースだと思います。残念で驚愕してますし、極めて危機感を感じています。高市早苗さんを総裁に選ぶ自民党に危惧を感じています」

今後「憲法改悪」「差別排外主義」が「とても強まっていくんじゃないでしょうか。そういうことを言っている人を、総裁に選んだ、自民党に危機を感じます」とした。

「自民党総裁になった高市さんを総理大臣にしてはいけません」と訴え「高市政権より野田政権のほうが１万倍いいです。野党結束して野田政権を誕生させるべく、社民党はとことん頑張りたい」とした。