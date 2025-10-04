＜義両親と同居、ムリ！＞嫁を【ドアチェーンで締め出した義両親】その『白々しい言い訳』にブチ切れ

義両親との同居生活は何かと気を遣うので窮屈に感じることもあると思います。

ましてや嫌味や小言ばかりだと余計にですよね。

今回は筆者の友人S子さんから聞いた義両親との同居エピソードをご紹介します。

もう無理！！ 開かない扉！ 義両親との同居生活

チェーンがかけられてしまい気付いて開けてくれたのは息子さんだったそうですが

もしわざとなら義両親と一緒に暮らし続けるのは難しいですよね。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。