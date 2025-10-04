相葉雅紀＆小峠英二「相葉モータース」第二弾放送決定 飛騨高山から京都へ300キロのツーリング旅
【モデルプレス＝2025/10/04】嵐の相葉雅紀が出演する日本テレビ系「相葉モータース」の第二弾が、10月11日22時より放送されることが決定した。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
今年5月に放送された、バイク好き相葉がバイク旅をする番組『相葉モータース』が、好評につき、10月11日のゴールデンタイム、22時から放送されることが決定。この番組は、「嵐にしやがれ」のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の親友・お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二とともに、バイクで日本を巡るというバラエティー番組。旅の道中はすべて相葉・小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた、気ままなツーリング旅。今回は「飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅！」果たして2人は無事にゴールへたどり着けるのか？事前に旅のプランを決める様子から、2人ならではの道中を追いかける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
◆相葉雅紀＆小峠英二がバイク旅「相葉モータース」第二弾放送決定
今年5月に放送された、バイク好き相葉がバイク旅をする番組『相葉モータース』が、好評につき、10月11日のゴールデンタイム、22時から放送されることが決定。この番組は、「嵐にしやがれ」のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の親友・お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二とともに、バイクで日本を巡るというバラエティー番組。旅の道中はすべて相葉・小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた、気ままなツーリング旅。今回は「飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅！」果たして2人は無事にゴールへたどり着けるのか？事前に旅のプランを決める様子から、2人ならではの道中を追いかける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】