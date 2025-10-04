乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央、“先輩後輩”関係だからこそ作れた空気感 ドラマ共演で知った一面も【「ふたりエスケープ」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/04】ドラマ「ふたりエスケープ」（10月4日スタート／テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）でW主演を務める乃木坂46・3期生の岩本蓮加（いわもと・れんか／21）と5期生の冨里奈央（とみさと・なお／19）に、モデルプレスがインタビュー。グループの先輩・後輩で共演する2人に、演技を通じて知った一面や、互いへの思いを聞いた。
【写真】乃木坂46岩本蓮加、役作りで印象ガラリ 冨里奈央との場面カット
本作は、がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマ。時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。
― まずは、本作の役作りで意識したことがあれば教えてください。
岩本：“先輩”は前髪が長くて巻いているので、前髪がのびてきても切らないようにしていました。自分に近い役だったので、ビジュアル以外の役作りはあまりせず、ソファで横になってだらけている姿も普段の私を見ているようでした（笑）。
冨里：私は本読みのときに、監督から「ゆっくり喋ってほしい」とずっと言われていて。自分ではゆっくり喋っているつもりではあったのですが、想像以上にゆっくりとい話すので、苦戦しました。亀さんのようにゆっくり話そうと意識して、何回も練習したので、撮影期間中は普段の喋り方もすごくゆっくりしていたと思います（笑）。
― 撮影中はアドリブも多かったと伺いましたが、乃木坂46の先輩・後輩の関係性だからこそ作れた空気感や、できたお芝居はありますか？
岩本：奈央は私が何をしても笑ってくれるので、何も気にせず撮影に臨めました。とにかく、ずっと奈央を笑わせにかかっていました（笑）。
冨里：私もそうです（笑）。声を出したり、笑ってはいけないシーンがあったのですが、お互いカメラに映っていないところで笑わせにかかっていました（笑）。蓮加さんは何でも笑ってくれるので嬉しかったです。
― 逆にメンバーだからこそ難しかった部分や、照れくさかったお芝居は？
岩本：元々自分をさらけ出せていましたが、いざ演技をするとなると、最初は小っ恥ずかしさがありました。でも、そういった恥ずかしさがあると全力で演技ができないと思ったので、しっかりと区切りをつけて撮影に入っていました。
― 今回、冨里さんは地上波ドラマ初出演となりましたが、お2人で演技について話すこともあったのでしょうか。
岩本：奈央に対しては特に心配することはなかったので、演技のアドバイスはしていませんでしたが、奈央から「こんな言い方はどう思いますか？」と聞いてくれることはありました。
冨里：蓮加さんにはよくセリフの言い方について相談していました。
岩本：2人で進んでいくお話で、2人の空気感が何よりも大事になるので、休憩時間などに、次に撮影するシーンを2人で読み合わせることを大切にしていました！
― これまでグループの先輩・後輩として関係を築いてきたお2人ですが、演技を通して新たに知った一面や、お互いに“すごい”と感じた部分があれば教えてください。
冨里：蓮加さんは、本当に言葉の間の取り方がすごいです！私が言いやすい間を作ってくださるし、感情がちゃんと伝わってくるし、目線もすごい。目を合わせて演技をするときには、目線を外すタイミングもすごく自然で、色々なことを学ばせていただきました。私はずっと目を見てしまっていたのですが、少し外した方がより自然な日常会話の雰囲気になったので、すごいなと思いました。
岩本：奈央のすごいところは、やはりアドリブ力と想像力です。演技経験が少ない中でここまで想像して、自分なりに言い方やトーンを変えて工夫できるのはすごいなと感心していましたし、“後輩”っぽさがしっかり出ていたのもすごいなと感じました。
― 今作で描かれる“先輩”と“後輩”の生き方は、現代人にとってとても新鮮で、“羨ましい”と感じる方も多いと思います。作品やキャラクターから刺激を受けたことや、学んだことはありますか？
岩本：私は演技の中で実際に現実逃避をしてみて、「こんな現実逃避の方法があるのか！」と勉強にもなりました。ドライブに行って外でお弁当を食べるシーンでは、奈央と「この現実逃避良いね」と話していました。
冨里：本当にそうです。私も蓮加さんもインドア派で、ドラマの撮影期間で知らなかったスポットをたくさん知ることができましたし、作品に出てくるような現実逃避がとても新鮮で、今度挑戦してみたいなと思いました！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
岩本：「思い込むこと」が大切だと思います。努力をすることはもちろん大事ですが、人間、何をするにも思い込みも必要で、まずはどれだけその夢に対する思いを自分が抱けるか、が大切だと思います。そして、「できる」と自分を信じることで、夢に近づくことができると思います！
冨里：私は、言葉にすることが大切だと思います。口に出したら、もしかすると誰かが聞いてくれているかもしれないし、誰かの目に留まるかもしれないので、可能性を広げるためにも、言葉にすることは大事だと思います！
― 素敵なお話、ありがとうございました。
（modelpress編集部）
3期生／生年月日：2004年2月2日／血液型：B型／星座：みずがめ座／身長：159cm
5期生／生年月日：2006年9月18日／血液型： O型／星座：おとめ座／身長：164cm
【Not Sponsored 記事】
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
本作は、がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマ。時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。
◆岩本蓮加＆冨里奈央、役作りで意識したことは？
― まずは、本作の役作りで意識したことがあれば教えてください。
岩本：“先輩”は前髪が長くて巻いているので、前髪がのびてきても切らないようにしていました。自分に近い役だったので、ビジュアル以外の役作りはあまりせず、ソファで横になってだらけている姿も普段の私を見ているようでした（笑）。
冨里：私は本読みのときに、監督から「ゆっくり喋ってほしい」とずっと言われていて。自分ではゆっくり喋っているつもりではあったのですが、想像以上にゆっくりとい話すので、苦戦しました。亀さんのようにゆっくり話そうと意識して、何回も練習したので、撮影期間中は普段の喋り方もすごくゆっくりしていたと思います（笑）。
― 撮影中はアドリブも多かったと伺いましたが、乃木坂46の先輩・後輩の関係性だからこそ作れた空気感や、できたお芝居はありますか？
岩本：奈央は私が何をしても笑ってくれるので、何も気にせず撮影に臨めました。とにかく、ずっと奈央を笑わせにかかっていました（笑）。
冨里：私もそうです（笑）。声を出したり、笑ってはいけないシーンがあったのですが、お互いカメラに映っていないところで笑わせにかかっていました（笑）。蓮加さんは何でも笑ってくれるので嬉しかったです。
― 逆にメンバーだからこそ難しかった部分や、照れくさかったお芝居は？
岩本：元々自分をさらけ出せていましたが、いざ演技をするとなると、最初は小っ恥ずかしさがありました。でも、そういった恥ずかしさがあると全力で演技ができないと思ったので、しっかりと区切りをつけて撮影に入っていました。
― 今回、冨里さんは地上波ドラマ初出演となりましたが、お2人で演技について話すこともあったのでしょうか。
岩本：奈央に対しては特に心配することはなかったので、演技のアドバイスはしていませんでしたが、奈央から「こんな言い方はどう思いますか？」と聞いてくれることはありました。
冨里：蓮加さんにはよくセリフの言い方について相談していました。
岩本：2人で進んでいくお話で、2人の空気感が何よりも大事になるので、休憩時間などに、次に撮影するシーンを2人で読み合わせることを大切にしていました！
◆岩本蓮加＆冨里奈央、演技通じ知った一面は
― これまでグループの先輩・後輩として関係を築いてきたお2人ですが、演技を通して新たに知った一面や、お互いに“すごい”と感じた部分があれば教えてください。
冨里：蓮加さんは、本当に言葉の間の取り方がすごいです！私が言いやすい間を作ってくださるし、感情がちゃんと伝わってくるし、目線もすごい。目を合わせて演技をするときには、目線を外すタイミングもすごく自然で、色々なことを学ばせていただきました。私はずっと目を見てしまっていたのですが、少し外した方がより自然な日常会話の雰囲気になったので、すごいなと思いました。
岩本：奈央のすごいところは、やはりアドリブ力と想像力です。演技経験が少ない中でここまで想像して、自分なりに言い方やトーンを変えて工夫できるのはすごいなと感心していましたし、“後輩”っぽさがしっかり出ていたのもすごいなと感じました。
◆岩本蓮加＆冨里奈央、役から刺激
― 今作で描かれる“先輩”と“後輩”の生き方は、現代人にとってとても新鮮で、“羨ましい”と感じる方も多いと思います。作品やキャラクターから刺激を受けたことや、学んだことはありますか？
岩本：私は演技の中で実際に現実逃避をしてみて、「こんな現実逃避の方法があるのか！」と勉強にもなりました。ドライブに行って外でお弁当を食べるシーンでは、奈央と「この現実逃避良いね」と話していました。
冨里：本当にそうです。私も蓮加さんもインドア派で、ドラマの撮影期間で知らなかったスポットをたくさん知ることができましたし、作品に出てくるような現実逃避がとても新鮮で、今度挑戦してみたいなと思いました！
◆岩本蓮加＆冨里奈央の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
岩本：「思い込むこと」が大切だと思います。努力をすることはもちろん大事ですが、人間、何をするにも思い込みも必要で、まずはどれだけその夢に対する思いを自分が抱けるか、が大切だと思います。そして、「できる」と自分を信じることで、夢に近づくことができると思います！
冨里：私は、言葉にすることが大切だと思います。口に出したら、もしかすると誰かが聞いてくれているかもしれないし、誰かの目に留まるかもしれないので、可能性を広げるためにも、言葉にすることは大事だと思います！
― 素敵なお話、ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆岩本蓮加（いわもと・れんか）プロフィール
3期生／生年月日：2004年2月2日／血液型：B型／星座：みずがめ座／身長：159cm
◆冨里奈央（とみさと・なお）プロフィール
5期生／生年月日：2006年9月18日／血液型： O型／星座：おとめ座／身長：164cm
【Not Sponsored 記事】