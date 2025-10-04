中村仁美アナ、三男との密着ショット公開「最後の幼稚園運動会しっかり目に焼き付けました」
【モデルプレス＝2025/10/04】フリーアナウンサーの中村仁美が10月4日、自身のInstagramを更新。三男との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中村仁美アナ、三男と密着するプラベショット
中村は「今日は仕事前幼稚園の運動会へ」とつづり、三男との密着ショットを公開。「息子達が4学年ずつ離れているので今回で9回目？」とし、「我が家にとって最後の幼稚園運動会しっかり目に焼き付けました」と感慨深い様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「お疲れ様でした」「素敵なママの笑顔」「三男くん可愛い」「幼稚園最後は感動しますね」「仲良し親子でほっこり」「お天気がもってよかった」といったコメントが寄せられている。
中村は、さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
