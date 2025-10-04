あすフィリーズと地区シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。3日（同4日）にはシチズンズ・バンク・パークで練習を行ったが“恒例”と言えるルーティンを米記者が発見している。

今季、登板前日によくみられるシーンがこの日もあった。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は、写真とともに「ショウヘイ・オオタニは、24時間早くマウンドに上がった」とXに投稿した。

フィラデルフィアで行われた練習中のグラウンド。シートがかけられたままのマウンド上に、右足一本で立つ投手・大谷の姿があった。捕手はいないようで、すぐ前方には機材が置かれている。ただ一人、シャドーで明日のイメージを膨らませたようだ。

米ファンからは「オオタニがフィリーズ戦で、先頭打者として出場し、その後投球する姿を見るのは素晴らしいだろう」「ここからでも筋肉が見える。ギリシャの神のような体格だな」「あああ、彼は集中している、全集中よ」「本当に夢中になっている」などとコメントが集まった。

今季投手として復活し、14試合に登板して防御率2.87、投球回47を大きく上回る62奪三振をマークしている大谷。登板前日の試合後に、マウンドの感触を確かめるような行動をみせてからベンチに戻るシーンも複数あった。



（THE ANSWER編集部）