グッディリゾートから、2025年10月10日(金)、兵庫県・淡路島に1日1組限定の宿泊施設「＋Lei Ohana(プラスレイオハナ)」と景観が素晴らしいカフェレストラン「＋Lei Kitchen(プラスレイキッチン)」がグランドオープンします。

「家族の絆を深める特別な時間」をテーマに、小さなお子さま連れのご家族に向けた“遊び心”と“癒し”が詰まった完全プライベート空間です。

宿泊予約は2025年10月1日(水)より公式サイトにて受付を開始します。

グッディリゾート淡路島「＋Lei Ohana(プラスレイオハナ)」「＋Lei Kitchen(プラスレイキッチン)」

オープン日：2025年10月10日(金)

予約開始日：2025年10月1日(水)

所在地：兵庫県淡路市岩屋457

宿泊定員：1日1組限定の貸切素泊り(5名様定員)

ハワイ語で「家族」を意味する“オハナ”の名を冠した新施設。

扉を開けた瞬間から始まるサプライズや、子どもが思わず笑顔になる仕掛けが随所に散りばめられており、家族で忘れられない思い出を作ることができます。

1日1組限定の宿泊施設「＋Lei Ohana(プラスレイオハナ)」

「＋Lei Ohana」は、他のお客様を気にせず家族だけでゆったり過ごせる贅沢な貸切空間です。

お菓子やおもちゃの宝箱など、子どもがワクワクする仕掛けがたくさん用意されています。

また、施設の壁にはアーティストKACさんによるスプレーアートが描かれ、雄大な景観とアートが融合した空間で、まるでアートの中に泊まるような感動を体験できます。

お誕生日や記念日など、特別な日の演出にも対応可能です。

カフェレストラン「＋Lei Kitchen(プラスレイキッチン)」

施設1階には、宿泊者以外も利用できるカフェレストラン「＋Lei Kitchen」を併設。

地元食材を活かしたリゾート気分あふれるメニューを提供します。

淡路牛と淡路産玉ねぎを使った『IWAYAバーガー』や、カラフルな『ブルーバニラソフトクリーム』など、家族みんなで楽しめるラインナップが揃っています。

『プラスレイガーデン』

カフェレストランの外には、開放感あふれる『プラスレイガーデン』が広がります。

展望テラスからは神戸や明石の夜景、淡路SAの観覧車も一望でき、日中と夜で異なる景色を楽しめます。

南国リゾートの雰囲気が漂う『ヤシの木ブランコ』は、大人も子どもも楽しめる人気のフォトスポットです。

オープニング記念特別価格＆特典

2026年3月31日までの宿泊を対象に、平日・土日祝日問わず一律料金の貸切素泊り48,000円(5名様定員)というオープン特別価格で宿泊できます。

さらに、宿泊者限定特典として、1階のカフェレストラン「＋Lei Kitchen」にて、一人ワンドリンクサービスと、全メニューが20％OFFで利用できる特典も付いてきます。

ただ泊まるだけではない、家族で思い出に残る体験ができる特別な場所。

淡路島での新しい過ごし方を提案する、注目の新施設です。

兵庫県・淡路島にオープンする宿泊施設「＋Lei Ohana」とカフェレストラン「＋Lei Kitchen」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 家族の絆を深める特別な時間を過ごせる！グッディリゾート淡路島「＋Lei Ohana(プラスレイオハナ)」「＋Lei Kitchen(プラスレイキッチン)」 appeared first on Dtimes.