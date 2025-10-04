◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）

京都大章典の前日最終オッズが１０月４日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は前走の目黒記念を完勝で重賞初制覇を飾り、秋の始動戦を迎える（４）アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で３・２倍。復権を目指す２０２３年の菊花賞馬（７）ドゥレッツア（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）が５・１倍で迫る。阪神大賞典の覇者（５）サンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は６・１倍で３番人気。Ｇ１戦線で好走を続ける実力馬で、初の重賞タイトルを狙って参戦する（１８）ショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）が７・１倍、７歳でも衰えを見せず、安定感がある（３）ディープモンスター（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が９・９倍で、この５頭が１０倍以下となっている。

馬連は（４）―（７）が８・４倍で１番人気。（４）―（５）が８・９倍、（４）―（１８）が９・０倍で続き、アドマイヤテラを軸とした組み合わせを中心に売れている。

３連単の１番人気は（４）→（５）→（７）で５１・８倍。（４）→（５）→（１８）が５２・０倍、（４）→（７）→（５）が５４・０倍で続く。上位２０通りが１００倍を切っており、そのすべてに（４）が絡む。３連単では１強ムードと言えそうだ。