都心にいながら江戸の賑わいを味わえる！Tokyo江戸ウィーク2025〜下町盆踊りフェス〜

Tokyo江戸ウィーク実行委員会が、2025年10月10日(金)から13日(月・祝)までの4日間、東京・上野恩賜公園 竹の台広場にて『Tokyo江戸ウィーク2025〜下町盆踊りフェス〜』を開催します。

江戸から昭和時代の暮らしや文化を、食・芸能・祭りを通じて体験できるフェスティバルです。

今年は「下町盆踊りフェス」をメインに掲げ、情緒あふれる祭りの雰囲気を楽しめます。

Tokyo江戸ウィーク2025〜下町盆踊りフェス〜

日時：2025年10月10日(金)〜13日(月・祝) 10:00〜21:00 ※最終日は20:00まで

場所：上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)

主催：Tokyo江戸ウィーク実行委員会

後援：台東区

協力：一般社団法人日本盆踊り協会、立ち飲みフェス実行委員会

国内外からの来場者に“日本らしさ”をわかりやすく楽しんでもらうことを目的とした「Tokyo江戸ウィーク」

会場にはグルメや縁日、和文化体験など58ものブースが出店し、都心にいながら江戸の賑わいを味わえる空間を演出します。

メインプログラム「下町盆踊りフェス」

今年のメインプログラムである「下町盆踊りフェス」は、開催期間中、全日17:00からスタートします。

情緒あふれる定番の盆踊りから最新曲まで、誰もが輪に入って楽しめる夏の祭りのような空間が広がります。

会場では浴衣のレンタルサービスも用意されているので、手ぶらで来ても気軽に浴衣姿に変身し、フォトジェニックな盆踊り体験を楽しめます。

グルメ・縁日・和文化体験ブース

会場には、和文化・縁日ブースが14、グルメブースが30、お酒のブースが14、合計58ブースが出店します。

美味しいグルメやお酒を片手に、お祭り気分を満喫できます。

伝統と現代が交わる空間で、日本の魅力を再発見できます。

都心・上野公園で、手ぶらでも気軽に浴衣を着て盆踊りを楽しめる特別な4日間。

美味しいグルメと共に日本の祭りの雰囲気を満喫できる、秋のお出かけにぴったりのイベントです。

上野恩賜公園で開催される「Tokyo江戸ウィーク2025〜下町盆踊りフェス〜」の紹介でした。

