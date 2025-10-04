◇プロ野球パ・リーグ 楽天 3-2西武(4日、楽天モバイルパーク)

今季限りで引退を表明している岡島豪郎選手に巨人の田中将大投手らがビデオメッセージを寄せました。

試合では8回に代打で登場し、目に涙を浮かべながらセンター前ヒットを放った岡島選手。その後、9回裏にライトの守備につくと、回の途中で三木肇監督が岡島選手の守備位置をレフトへ変更し、その雄姿をより多くのファンの目の前に披露する粋な計らいを行いました。

その後は2アウトとなったところでベンチへと下がり、ゲームセット。試合後にはセレモニーが行われ、バックスクリーンのビジョンにはキャリアを振り返る映像の後、楽天時代にバッテリーを組んだ田中投手のビデオメッセージが流れました。

田中投手は2012年にバッテリーを組んだのが印象的な思い出と語り「2013年のシーズンが終わるまで連勝が続いたのは僕からですよと言われたのを思い出します」と2人の秘話を明かしました。

その後、2013年の優勝メンバーである現ヤクルトの嶋基宏コーチや元西武監督の松井稼頭央氏、現DeNAの藤田一也コーチによるビデオメッセージも流れ、球場は感動に包まれました。