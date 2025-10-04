◇第31回関東大学女子駅伝(4日、印西市千葉ニュータウン周回コース＝6区間34.4キロ)

第31回関東大学女子駅伝が4日に行われ、大東文化大が1時間50分05秒の大会記録で3連覇を飾りました。

10月26日開催の第43回全日本大学女子駅伝の予選を兼ねる大会。シード校である大東文化大学・城西大学・拓殖大学・筑波大学をのぞく上位6校が全日本の切符をつかみます。

ハイペースとなった1区(4.3km)は、成瀬結菜選手(1年)がトップと1秒差の区間2位。区間記録を上回る記録を出すと、2区(3.0km)では、相場茉奈選手(3年)が区間2位の走りでトップを奪取します。

最長3区(8.6km)を3年連続で走るサラ・ワンジル選手(3年)が26分43秒で区間賞。昨年記録した自身の区間記録を1分以上更新する走りで独走状態となります。4区(5.6km)の森彩純選手(3年)、5区(7.3km)の秋竹凛音選手(1年)、6区(5.6km)の平尾暁絵選手(3年)といずれも全区間3位以内でつなぎ、大会記録で制しました。

昨年、大会記録ながらも2位に終わった10月の全日本へはずみをつける優勝。今回走っていない野田真理耶選手(3年)や蔦野萌々香選手(3年)ら主力陣を含め、悲願の大学日本一を目指します。

2位には昨年の全日本3位の城西大。2区の兼子心晴選手(4年)、5区の本間香選手(1年)、6区の金子陽向選手(4年)ら3人が新記録で区間賞でした。3位には1区で今西紗世選手(1年)が区間新記録を出した帝京科学大が入っています。

また今大会で3位の帝京科学大、5位の玉川大、6位の中央大、7位の順天堂大、8位の日本体育大、9位の駿河台大が全日本の切符を獲得。駿河台大は大学初の快挙となります。

昨年の全日本7位の拓殖大は、11位でフィニッシュしました。

【優勝した大東文化大コメント】

▽1区 成瀬結菜選手(1年)

先頭で渡したい気持ちもあったので力不足。(全日本へ)いいイメージができたので、大東文化大が初優勝できるように頑張りたい。

▽2区 相場茉奈選手(3年)

結菜がいい位置で渡してくれた。後続の人が少しでも楽しく走ってもらえるように、役割を果たせたかなと思います。まだここが本調子ではないと思うので、全日本、富士山とスピードを磨いていきたい。

▽3区 サラ・ワンジル選手(3年)

今日の目標タイムは27分40秒くらい。1分以上速く走ってとてもうれしい。まだ100％じゃないので、これからスピードをもっと出して、全日本は優勝のために、頑張ります。

▽4区 森彩純選手(3年)

後半区間に向けていい流れをつくるように走った。ここからさらに調子を上げていって優勝に貢献できるようにしたい。

▽5区 秋竹凛音選手(1年)

緊張はしていたんですけれど、ワクワクした気持ちで走ることができた。

▽6区 平尾暁絵選手(3年)自分の役割をしっかり果たせた。今年の夏合宿は自分自身悩むこともあったが、自分自身成長できた。